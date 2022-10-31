Herkesin merak ettiği soru! Valentin Rosier mi, Sacha Boey mi?

Süper Lig'de teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek, Galatasaray derbisi öncesi moral tazeledi. Galatasaray ise Karagümrük'ü üstün bir oyunla yenerek derbiye hazır olduğunu gösterdi. Dev derbide gözler Valentin Rosier ve Sacha Boey'de olacak.