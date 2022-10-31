Herkesin merak ettiği soru! Valentin Rosier mi, Sacha Boey mi?
Herkesin aklında o soru! Valentin Rosier mi, Sacha Boey mi? Süper Lig'de teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek, Galatasaray derbisi öncesi moral tazeledi. Galatasaray ise Karagümrük'ü üstün bir oyunla yenerek derbiye hazır olduğunu gösterdi. Dev derbide gözler Valentin Rosier ve Sacha Boey'de olacak. İşte detaylar...
Süper Lig'de teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek, Galatasaray derbisi öncesi moral tazeledi. Galatasaray ise Karagümrük'ü üstün bir oyunla yenerek derbiye hazır olduğunu gösterdi. Dev derbide gözler Valentin Rosier ve Sacha Boey'de olacak.
VALENTIN ROSIER VE SACHA BOEY SİVRİLEN İSİMLER OLDU
5 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi iki takımda gözler golcüler ve kaleciler kadar sağ bekteki futbolcularda da olacak... Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, siyah-beyazlılarda ise Valentin Rosier, hücumda yaptıkları katkıyla takımlarında sivrilen isimler arasında yer aldı.
İSTATİSTİKLER NE DİYOR?
Sacha Boey, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 839 dakika sahada kaldı. Valentin Rosier ise 12 maçın tamamına ilk 11'de başladı ve 967 dakika şans buldu.