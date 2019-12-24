Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'den çok konuşulacak jübile kadrosu! Fenerbahçeli o isim...

2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyinene ve taraftarın hafızasına kazınan Hollanlı Wesley Sneijder, geride bıraktığımız yaz aylarında futbol kariyerini sonlandırma kararı almıştı. 35 yaşında Hollandalı Haziran 2020 tarihinde doğduğu Utrecht şehrinde efsane olduğu takımlardaki eski takım arkadaşlarının da sahaya çıkacağı bir jübile maçı düzenleyeceği duyuruldu. Sneijder'in jübile kadrosunda bir dönem Fenerbahçe forması giyen o isim de yer alacak. Ayrıca maç kadrolarında iki de Türk var. İşte jübile maçından ayrıntılar ve maç kadroları...

24.12.2019 13:53 - Son Güncelleme: 24.12.2019 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





