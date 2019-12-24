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Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'den çok konuşulacak jübile kadrosu! Fenerbahçeli o isim...

2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyinene ve taraftarın hafızasına kazınan Hollanlı Wesley Sneijder, geride bıraktığımız yaz aylarında futbol kariyerini sonlandırma kararı almıştı. 35 yaşında Hollandalı Haziran 2020 tarihinde doğduğu Utrecht şehrinde efsane olduğu takımlardaki eski takım arkadaşlarının da sahaya çıkacağı bir jübile maçı düzenleyeceği duyuruldu. Sneijder'in jübile kadrosunda bir dönem Fenerbahçe forması giyen o isim de yer alacak. Ayrıca maç kadrolarında iki de Türk var. İşte jübile maçından ayrıntılar ve maç kadroları...

24.12.2019 13:53 - Son Güncelleme: 24.12.2019 13:59
Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'den çok konuşulacak jübile kadrosu! Fenerbahçeli o isim...

12 Ağustos'ta aktif futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Sneijder, bir ay sonra Hollanda Milli Takımı ile Peru arasında düzenlenen gösteri maçında futbola veda etmişti.

Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'den çok konuşulacak jübile kadrosu! Fenerbahçeli o isim...

Efsane ismin şimdi de resmi jübilesini görkemli şekilde yapmak istediği için organizasyon hazırlığında olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'den çok konuşulacak jübile kadrosu! Fenerbahçeli o isim...

İddialara göre oluşturulacak iki takımda hocalık yapacak isimlerin Jose Mourinho ile Bert Van Maarwijk olacağı da Hollanda basınının haberleri arasında.

Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'den çok konuşulacak jübile kadrosu! Fenerbahçeli o isim...

Kadroya davet edileceği belirtilen diğer isimler ise şu şekilde:

Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'den çok konuşulacak jübile kadrosu! Fenerbahçeli o isim...

Julio Cesar

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