Henry Onyekuru'dan transfer için Galatasaray'a tek şart
2018-19 sezonundaki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan, geçtiğimiz sezon da devre arasında kadroya katılan ancak istenen verimi veremeyen Henry Onyekuru bir kez daha Galatasaray'ın gündemine geldi. Fatih Terim'in onay verdiği transfer için yıldız isimle temasa geçilirken, Nijeryalı yıldızın tek bir şart koştuğu öğrenildi.
03.11.2020 12:43
- Son Güncelleme: 03.11.2020 12:43
Hollandalı yıldız Ryan Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, devre arasında kanat forvet transferi yapacak.
Çalışmalara erkenden başlayan sarı-kırmızılılarda birçok isim gündeme gelirken, şistenin ilk sırasına yazılan isim yine Henry Onyekuru oldu.
Geçen sezon tamamlanmadan Fransa'ya dönmek zorunda kalan Nijeryalı oyuncu, hazırlık kampına katılsa da istediği başlangıcı yapamadı.
Yedek kulübesinden çıkamayan Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödeyen Monaco, bu rakamın altına genç oyuncusunu satmak istemiyor.
FFP yüzünden ocak ayında bu rakamı ödemesi imkânsız olan Galatasaray ise Onyekuru'yu tekrar kiralamanın formülünü arıyor.