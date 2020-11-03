Haberler Galeri Spor Henry Onyekuru'dan transfer için Galatasaray'a tek şart

Henry Onyekuru'dan transfer için Galatasaray'a tek şart

2018-19 sezonundaki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan, geçtiğimiz sezon da devre arasında kadroya katılan ancak istenen verimi veremeyen Henry Onyekuru bir kez daha Galatasaray'ın gündemine geldi. Fatih Terim'in onay verdiği transfer için yıldız isimle temasa geçilirken, Nijeryalı yıldızın tek bir şart koştuğu öğrenildi.

03.11.2020 12:43 - Son Güncelleme: 03.11.2020 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





