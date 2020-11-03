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Henry Onyekuru'dan transfer için Galatasaray'a tek şart

2018-19 sezonundaki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan, geçtiğimiz sezon da devre arasında kadroya katılan ancak istenen verimi veremeyen Henry Onyekuru bir kez daha Galatasaray'ın gündemine geldi. Fatih Terim'in onay verdiği transfer için yıldız isimle temasa geçilirken, Nijeryalı yıldızın tek bir şart koştuğu öğrenildi.

Sabah
03.11.2020 12:43 - Son Güncelleme: 03.11.2020 12:43
Henry Onyekuru'dan transfer için Galatasaray'a tek şart

Hollandalı yıldız Ryan Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, devre arasında kanat forvet transferi yapacak.

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Henry Onyekuru'dan transfer için Galatasaray'a tek şart

Çalışmalara erkenden başlayan sarı-kırmızılılarda birçok isim gündeme gelirken, şistenin ilk sırasına yazılan isim yine Henry Onyekuru oldu.

Henry Onyekuru'dan transfer için Galatasaray'a tek şart

Geçen sezon tamamlanmadan Fransa'ya dönmek zorunda kalan Nijeryalı oyuncu, hazırlık kampına katılsa da istediği başlangıcı yapamadı.

Henry Onyekuru'dan transfer için Galatasaray'a tek şart

Yedek kulübesinden çıkamayan Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödeyen Monaco, bu rakamın altına genç oyuncusunu satmak istemiyor.

Henry Onyekuru'dan transfer için Galatasaray'a tek şart

FFP yüzünden ocak ayında bu rakamı ödemesi imkânsız olan Galatasaray ise Onyekuru'yu tekrar kiralamanın formülünü arıyor.

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