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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece ve maç sonuçları! Rekorlar, olaylar ve Luis Suarez...
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece ve maç sonuçları! Rekorlar, olaylar ve Luis Suarez...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarının ilk ayağı dün gece oynandı. Bol gollü sonuçların geldiği tarihi gecede Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kırıldı. Luis Suarez'in, 1-1 biten Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid maçında hakemle birlikte VAR'a gitmesi izleyenleri güldürdü. Inter'i sahasında ağırlayan Real Madrid, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları.
04.11.2020 09:47
- Son Güncelleme: 04.11.2020 09:47
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi.
BAYERN BİLDİĞİNİZ GİBİ
Öne çıkan karşılaşmalarda, A Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 6-2 yendi ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.
DEV MAÇ MADRID'İN
B Grubu'nda ise turnuva tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla konuk ettiği Inter'i 3-2 yendi.
RAMOS 100. GOLÜNÜ ATTI
Ramos, bu karşılaşmada Real Madrid formasıyla 100. golüne imza atarak bir savunma oyuncusu adına önemli bir başarıya imza attı.
INTER'İN GOLLERİ PUANA YETMEDİ
İtalya ekibinin gollerini ise Lautaro Martinez ve Ivan Perisic kaydetti.