Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece ve maç sonuçları! Rekorlar, olaylar ve Luis Suarez...

DEV MAÇ MADRID'İN

B Grubu'nda ise turnuva tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla konuk ettiği Inter'i 3-2 yendi.