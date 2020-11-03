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Galler Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs tutuklandı! Kız arkadaşına şiddet uyguladığı için...

Milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'in Teknik Direktörü ve Manchester United'ın efsane isimlerinden Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Graville'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Alınan bilgilere göre Greville'in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olmasından dolayı Giggs kefaletle serbest bırakıldı.

03.11.2020 12:26 - Son Güncelleme: 03.11.2020 12:26
Galler Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs tutuklandı! Kız arkadaşına şiddet uyguladığı için...

Galler Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs, büyük bir skandala imza attı.

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Galler Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs tutuklandı! Kız arkadaşına şiddet uyguladığı için...

Giggs, kız arkadaşı Kate Graville'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. A Milli Takımımızın da Avrupa Şampiyonası gruplarındaki rakiplerinden Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs'in başı büyük dertte.

Galler Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs tutuklandı! Kız arkadaşına şiddet uyguladığı için...

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
Manchester United'ın unutulmaz futbolcusu Giggs, kız arkadaşı Kate Greville'ye fiziksel şiddet nedeniyle gözaltına alındı. Daha sonra ise kefaletle serbest bırakıldı.

Galler Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs tutuklandı! Kız arkadaşına şiddet uyguladığı için...

'TEDAVİ GEREKTİRMEYECEK YARALAR'
İngilizi basınının haberine göre Kate Greville'nin tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olması da göz önünde bulundurularak 47 yaşındaki teknik adamın gidişine izin verildi.

Galler Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs tutuklandı! Kız arkadaşına şiddet uyguladığı için...

ŞİKAYETLER ÜZERİNE POLİS GİTTİ
İddialara göre polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi hakkında yapılan şikayet üzerine Giggs'in Manchester'daki 1.7 milyon Sterlin değerindeki evine gitti.

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