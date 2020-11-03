Galler Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs tutuklandı! Kız arkadaşına şiddet uyguladığı için...
Milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'in Teknik Direktörü ve Manchester United'ın efsane isimlerinden Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Graville'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Alınan bilgilere göre Greville'in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olmasından dolayı Giggs kefaletle serbest bırakıldı.
03.11.2020 12:26
- Son Güncelleme: 03.11.2020 12:26
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