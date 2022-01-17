Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası çok sert eleştiri: Dağınık ve ciddiyetsiz
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Kötü gidişe yeni hocası Torrent ile de dur diyemeyen sarı-kırmızılı ekip adeta dibe vurdu. Maç sonrası spor yazarları Galatasaray'a çok sert eleştirilerde bulundu. İşte o yazılar...
LEVENT TÜZEMEN - RESMEN EZDİ
Galatasaray, büyük takım özelliğini kaybetmenin travmalarını yaşıyor. Oyuncu grubunun kapasiteleri, kaliteleri becerileri ve yetenekleri kısıtlı olduğundan Galatasaray bir oyun istikrarı yakalamıyor. Hatayspor karşısında dengesiz bir Galatasaray izledik. İki kez öne geçen bir penaltıyı kullanamayan Galatasaraylı oyuncular öz güvensizlik ve çaresizlik yüzünden Hatay'a da direnemeyip farklı kaybettiler.
Guardiola'nın yardımcı etiketiyle Galatasaray'ın başına geçen Torrent'in taktik anlamda anlatacağımız bir farklılığını göremedik. Ben İspanyol hocadan skor avantajlarından sonra Avrupa'daki gibi kompakt oyuna dönmesini beklerdim. Ne yaptı? Oyunculardan önde baskı yapmasını istedi. Galatasaray takım olarak bu baskıyı yapabilseydi ligde 27 puanda kalmazdı. İspanyol hoca zaman kaybı olacak. Sorun öncelikle oyuncuların yapısında.
Aytaç, Alpaslan, Cicaldau, Morutan, Berkan, Taylan kaleci İsmail Galatasaray formasını giyecek oyuncular değil. Eğer yönetim devre arası takviye yapmaz ise gençleştirme palavrasıyla çapsız oyunculardan kurulan Galatasaray kaybetmeye devam eder. Sarı-kırmızılıların acilen Ünal Aysal ve Dursun Özbek dönemindeki gibi güçlü bir kadroya ihtiyacı var.
Özel Not: Galatasaray'ı eleştirdim. Ancak Galatasaray'ı hakem Erkan Özdamar verdiği kararlarla resmen ezdi. Kamara ile Riberio sürekli rakibi provoke ettiler. Hakem Özdamar bu provokasyona destek olup Galatasaraylı oyunculara haksız kartlar gösterdi. Taylan'ı attı ama iki kez atılması gereken Kamara'yı sahada tuttu. Özellikle 25. dakikada Fatih'in ceza alanı içinde Kerem'e yaptığı darbe penaltıydı. Kerem düşmediği için mi penaltı verilmedi? Burak'ın Kerem'e attığı omuz da penaltıydı. TFF'deki bazı güçler anladığım kadarıyla şunu diyor: Terim'i yollamak yetmez. Burak Elmas da gitmeli...
SERKAN KORKMAZ - İFLAS
Galatasaray nicedir bu denli coşkulu bir ilk yarı oynamamıştı. Hatay gibi zor bir deplasmanda hayli dikkat çekici bir başlangıç vardı. Oyuncular kötü ve tuhaf gidişe reaksiyon gösteriyordu. Pek çoğunun Galatasaray formasını borçlu olduğu Terim'in, ani ve "çetrefilli" gidişine rağmen maça büyük takımın sorumluluk sahibi oyuncuları gibi asılıyorlardı. Uzun süredir bu tavırdan hayli uzaktaydılar.