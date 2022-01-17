Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası çok sert eleştiri: Dağınık ve ciddiyetsiz

Özel Not: Galatasaray'ı eleştirdim. Ancak Galatasaray'ı hakem Erkan Özdamar verdiği kararlarla resmen ezdi. Kamara ile Riberio sürekli rakibi provoke ettiler. Hakem Özdamar bu provokasyona destek olup Galatasaraylı oyunculara haksız kartlar gösterdi. Taylan'ı attı ama iki kez atılması gereken Kamara'yı sahada tuttu. Özellikle 25. dakikada Fatih'in ceza alanı içinde Kerem'e yaptığı darbe penaltıydı. Kerem düşmediği için mi penaltı verilmedi? Burak'ın Kerem'e attığı omuz da penaltıydı. TFF'deki bazı güçler anladığım kadarıyla şunu diyor: Terim'i yollamak yetmez. Burak Elmas da gitmeli...