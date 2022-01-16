Domenec Torrent siftah peşinde! İşte Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

FUTBOLCULARA MORAL VERDİ

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan Aslan, kalesindeki 10 gole engel olamadı. İspanyol hoca, bugün ilk sınavından galibiyetle ayrılmak ve Kasımpaşa maçında Galatasaraylı taraftarların karşısına moralli bir şekilde çıkmak istiyor. Oyuncularıyla yaptığı son toplantıda da, "Nasıl başlarsak öyle devam ederiz. Biz iyi bir takımız ve Hatayspor karşısında bunu göstermemiz gerekiyor" dedi. Öte yandan Torrent, New York City kariyerine galibiyet, Flamengo kariyerine ise mağlubiyetle başlamıştı.