Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Lider Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Deneyimli teknik adam, 21'nci hafta itibarıyla elde ettiği 2.38 puan ortalamasıyla kulüp düzeyinde en iyi performansı yakaladı. Bordo-mavililer 1995-96 sezonunda oynadığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraber ve 1 mağlubiyet alarak 54 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 50 puan topladı.
10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, 432 günlük görev süresi boyuncu bordo-mavili takımın başında önemli işlere imza attı.
Karadeniz ekibinin başında söz konusu sürede, teknik direktörlük kariyerinin en önemli çıkışına imza atan Avcı, TFF Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, kulüp düzeyindeki 16 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını kaldırırken, bu sezon da şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2018-19 SEZONU ÖN PLANA ÇIKIYOR
Abdullah Avcı, 2018-19 sezonunda Başakşehir'in başında çıktığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Attığı 32 gole karşılık ise kalesinde 11 gol görmüştü.
BU SEZON TÜM İSTATİSTİKLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda ise bordo-mavili takımın başında 21. haftalar itibarıyla tüm kariyerindeki istatistiklerini geride bıraktı.