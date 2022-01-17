Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

Karadeniz ekibinin başında söz konusu sürede, teknik direktörlük kariyerinin en önemli çıkışına imza atan Avcı, TFF Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, kulüp düzeyindeki 16 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını kaldırırken, bu sezon da şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor.



