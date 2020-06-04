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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a imzayı atıyor | Tarihi duyurdular

Serie A ekiplerinden AC Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Galatasaray taraftarı olduğunu söylemiş ve Galatasaray forması giymek istediğini açıkça belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray ile adı daha sık anılmaya başladı. Öyle ki İspanyol basını Hakan Çalhanoğlu'nun Sarı-kırmızılılar'a imza atacağı tarihi bile duyurdu. İşte transfer gelişmesinin detayları.

04.06.2020 11:22 - Son Güncelleme: 04.06.2020 11:22
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a imzayı atıyor | Tarihi duyurdular

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar için Hakan Çalhanoğlu ismi artık yüksek bir biçimde lanse ediliyor.

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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a imzayı atıyor | Tarihi duyurdular

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile ilgili konuşan milli yıldız, sarı kırmızılı kulübün efsanesi Georghe Hagi gibi olmak istediğini ifade etmişti.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a imzayı atıyor | Tarihi duyurdular

Hakan, yaptığı konuşmada, "Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın? Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a imzayı atıyor | Tarihi duyurdular

İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum. Babamdan gelen bir şey, ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a imzayı atıyor | Tarihi duyurdular

Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi. Bana hep güvendi ve sahip çıktı. Almanya'yı seçme durumum vardı, Fatih hocayla konuştuğumuzda çok etkilenmiştim.

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