Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a imzayı atıyor | Tarihi duyurdular
Serie A ekiplerinden AC Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Galatasaray taraftarı olduğunu söylemiş ve Galatasaray forması giymek istediğini açıkça belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray ile adı daha sık anılmaya başladı. Öyle ki İspanyol basını Hakan Çalhanoğlu'nun Sarı-kırmızılılar'a imza atacağı tarihi bile duyurdu. İşte transfer gelişmesinin detayları.
04.06.2020 11:22
- Son Güncelleme: 04.06.2020 11:22
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