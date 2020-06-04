İspanya'da Feghouli savaşı! Galatasaray'ın kasası dolacak

2019 yazında büyük transferler yapan ancak La Liga'daki hedeflerinden uzak kalan Real Betis, bu yaz da büyük harcamalar yapmayı düşünüyor. Hücum hattında Nabil Fekir ve Diego Lainez gibi önemli isimler olan Betis, Feghouli ile birlikte sağ kanadını da güçlendirmeyi hedefliyor.