İspanya'da Feghouli savaşı! Galatasaray'ın kasası dolacak
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, İspanyol ekiplerinin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılıların bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirlediği Feghouli için, İspanya'nın önemli iki kulübü karşı karşıya geldi. İki ekibin de Galatasaray'la masaya oturacağı iddia edilirken, sarı-kırmızıların iyi bir teklif gelmesi durumunda transfere onay vereceği belirtildi.
04.06.2020 16:25
- Son Güncelleme: 04.06.2020 16:25
İspanya'da önümüzdeki sezona güçlü bir biçimde girmeyi hedefleyen Real Betis, Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis belirlediği Sofiane Feghouli ile ilgileniyor.
Fotomaç'ın İspanya merkezli BeSoccer'dan derlediği habere göre; Real Betis, Valencia formasıyla İspanya La Liga tecrübesi bulunan Cezayirli yıldızla kadrosunu güçlendirmek istiyor.
2019 yazında büyük transferler yapan ancak La Liga'daki hedeflerinden uzak kalan Real Betis, bu yaz da büyük harcamalar yapmayı düşünüyor. Hücum hattında Nabil Fekir ve Diego Lainez gibi önemli isimler olan Betis, Feghouli ile birlikte sağ kanadını da güçlendirmeyi hedefliyor.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEKLER
Geçen yaz yaptığı pahalı ve sükseli transferlere rağmen La Liga'da 12. sırada bulunan Real Betis, bu yaz yapacağı büyük transfer hamlesinin önemli noktalarından biri olarak gördüğü Feghouli için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
MONCHI DE DEVREDE!
Real Betis'in özellikle kadrosuna katmayı amaçladığı Sofiane Feghouli için Sevilla'nın da istekli olduğu öğrenildi.