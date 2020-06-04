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Galatasaray bombayı patlatıyor! Mert Hakan'dan sonra Süper Lig'den bir isim daha

Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor ile gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, Lemina ve Seri'nin durumundaki belirsizlik nedeniyle orta saha için arayışlara başladı. Sivasspor'dan Mert Hakan ile kesin anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, bu bölgeye Süper Lig'den bir ismi daha almak için harekete geçti.

04.06.2020 09:53 - Son Güncelleme: 04.06.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





