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Galatasaray bombayı patlatıyor! Mert Hakan'dan sonra Süper Lig'den bir isim daha
Galatasaray bombayı patlatıyor! Mert Hakan'dan sonra Süper Lig'den bir isim daha
Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor ile gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, Lemina ve Seri'nin durumundaki belirsizlik nedeniyle orta saha için arayışlara başladı. Sivasspor'dan Mert Hakan ile kesin anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, bu bölgeye Süper Lig'den bir ismi daha almak için harekete geçti.
04.06.2020 09:53
- Son Güncelleme: 04.06.2020 09:53
Üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, gelecek sezon için de planlamalarını yürütmeye devam ediyor. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen sarı-kırmızılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Fotomaç'ın haberine göre Corona virüsü nedeniyle çalışmalarına hız veren Cimbom'da birçok yıldız futbolcu ile görüşme de gerçekleştirildi.
Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, bu nedenle sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti.
Takım ruhunu yakalamak isteyen Cimbom, gelecek sezonda yerli ağırlıklı bir kadro hedefliyor. Geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giymesi planlanıyor.
Sezon başında Fulham'dan Seri'yi, Southampton'dan Lemina'yı kiralayan Galatasaray, sözleşmelerdeki 18 ve 16 milyon Euro olan satın alma opsiyonlarını kullanmayacak.