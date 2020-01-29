Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin transfer haberini canlı yayında açıkladı: Gelmeyi çok istiyordu...
Milan forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği takım arkadaşı Ricardo Rodriguez'in transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, İsviçreli yıldızı sarı-lacivertlilere gelmeyi çok istediğini ancak transferin olumsuz sonuçlandığını söyledi.
29.01.2020 14:44
- Son Güncelleme: 29.01.2020 14:45
Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.
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