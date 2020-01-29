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Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin transfer haberini canlı yayında açıkladı: Gelmeyi çok istiyordu...

Milan forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği takım arkadaşı Ricardo Rodriguez'in transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, İsviçreli yıldızı sarı-lacivertlilere gelmeyi çok istediğini ancak transferin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

29.01.2020 14:44 - Son Güncelleme: 29.01.2020 14:45
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin transfer haberini canlı yayında açıkladı: Gelmeyi çok istiyordu...

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

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Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin transfer haberini canlı yayında açıkladı: Gelmeyi çok istiyordu...

Dün akşam kupa maçında attığı iki golle galibiyete büyük katkı yapan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez ile ilgili soruya da cevap verdi.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin transfer haberini canlı yayında açıkladı: Gelmeyi çok istiyordu...

Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez transferi hakkında, "Bana sordu. Rodriguez, Fenerbahçe'ye çok sıcak baktı. Gelmek istiyordu. Bildiğim kadarıyla olmadı transferi. İstanbul'dan ve Türkiye'den bahsettim ama maalesef olmadı." açıklamasını yaptı.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin transfer haberini canlı yayında açıkladı: Gelmeyi çok istiyordu...

Çalhanoğlu, "Ibrahimovic ile saha dışında dostluğunuz var mı?" Hakan Çalhanoğlu sorusuna ise "Var desem kimse inanmayacak ama var. Arada sırada beni kahve içmeye çağırıyor. Türkçe bazı kelimeler de biliyor. Türkçe şarkılar da dinliyor. İbrahim Tatlıses'i çok seviyor." cevabını verdi.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin transfer haberini canlı yayında açıkladı: Gelmeyi çok istiyordu...
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin transfer haberini canlı yayında açıkladı: Gelmeyi çok istiyordu...
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