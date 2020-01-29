Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin transfer haberini canlı yayında açıkladı: Gelmeyi çok istiyordu...

Çalhanoğlu, "Ibrahimovic ile saha dışında dostluğunuz var mı?" Hakan Çalhanoğlu sorusuna ise "Var desem kimse inanmayacak ama var. Arada sırada beni kahve içmeye çağırıyor. Türkçe bazı kelimeler de biliyor. Türkçe şarkılar da dinliyor. İbrahim Tatlıses'i çok seviyor." cevabını verdi.