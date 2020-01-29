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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İşte Galatasaray'ın hedefindeki 5 isim

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da özellikle stoper mevkisi başta olmak üzere arayışlar sürüyor. Terim'in isteği doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı kurmaylar 5 isim ile ilgili rapor verdi. İşte detaylar...

29.01.2020 12:34 - Son Güncelleme: 29.01.2020 12:34
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İşte Galatasaray'ın hedefindeki 5 isim

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 19. hafta itibarıyla topladığı 33 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İşte Galatasaray'ın hedefindeki 5 isim

Transferde perdenin kapanmasına az bir süre kala eksik mevkilere de takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar rotasını belirledi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İşte Galatasaray'ın hedefindeki 5 isim

Fatih Terim'in talebi doğrultusunda yaş ortalamasını düşürmek isteyen Cimbom, rotayı genç gurbetçi oyunculara çevirdi. Galatasaray scout ekibi Terim'e Almanya ve Hollanda'daki gurbetçi isimlerle ilgili rapor verdi. İşte o isimler...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İşte Galatasaray'ın hedefindeki 5 isim

1) SUAT SERDAR: Deneyimli teknik adamın listenin başına 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı koyduğu öğrenilirken, oyuncunun değerinin 20 milyon Euro'ya kadar çıktığı bildirildi. Galatasaray'ın bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, sonraki satıştan da yüzde 30 pay teklif edeceği ifade edildi. Bu sezon bin 406 dakika süre alan Suat Serdar, 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Yetenekli oyuncunun sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İşte Galatasaray'ın hedefindeki 5 isim

2) AHMED KUTUCU: Yaş ortalamasını düşürmek için uğraş veren Galatasaray, Schalke 04 altyapısından yetişen Ahmed Kutucu'yu da radarına aldı. 19 yaşındaki golcü oyuncu Falcao'nun yanında kendini geliştirebilecek gelecek vaadeden bir isim olarak gördüğü Kutucu'yu takipte...

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