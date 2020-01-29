Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İşte Galatasaray'ın hedefindeki 5 isim
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da özellikle stoper mevkisi başta olmak üzere arayışlar sürüyor. Terim'in isteği doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı kurmaylar 5 isim ile ilgili rapor verdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 19. hafta itibarıyla topladığı 33 puanla 6. sırada bulunuyor.
1) SUAT SERDAR: Deneyimli teknik adamın listenin başına 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı koyduğu öğrenilirken, oyuncunun değerinin 20 milyon Euro'ya kadar çıktığı bildirildi. Galatasaray'ın bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, sonraki satıştan da yüzde 30 pay teklif edeceği ifade edildi. Bu sezon bin 406 dakika süre alan Suat Serdar, 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Yetenekli oyuncunun sözleşmesi 2022'de bitiyor.