Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! Bu sözleri unutulmazlar arasında...

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta... Süper Lig'in ilk yarısında BtcTürk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Sergen Yalçın istifa etmişti. Beşiktaş'ta da kısa bir süre önce Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik koltuğuna oturması bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Sergen Yalçın sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ı yönetecek. Siyah-Beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'dan efsane sözler.

29.01.2020 15:49 - Son Güncelleme: 29.01.2020 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





