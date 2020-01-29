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Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! Bu sözleri unutulmazlar arasında...

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta... Süper Lig'in ilk yarısında BtcTürk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Sergen Yalçın istifa etmişti. Beşiktaş'ta da kısa bir süre önce Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik koltuğuna oturması bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Sergen Yalçın sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ı yönetecek. Siyah-Beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'dan efsane sözler.

29.01.2020 15:49 - Son Güncelleme: 29.01.2020 16:04
Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! Bu sözleri unutulmazlar arasında...

Sergen Yalçın, resmen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.

Bugün Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildiren siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki Sergen Yalçın'ı da açıkladı.

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Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! Bu sözleri unutulmazlar arasında...

SERGEN HOCA'YLA 1.5 YILLIK İMZA

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Sergen Yalçın'la görüşmelere başlandığı bildirildi. Sergen Yalçın, Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF'nin sistemine, Sergen Yalçın'ın 31 Mayıs 2021'e dek süren lisansının girişi yapıldı.

Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! Bu sözleri unutulmazlar arasında...

İMZA 19.03'TE

Beşiktaş, yarın saat 19.03'te Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarların da katılacağı bir imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.

Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! Bu sözleri unutulmazlar arasında...

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlıların yeni hocası Sergen Yalçın'ın takımın başında çıkacağı ilk antrenmana, taraftarları beklediklerini ifade etti.

Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! Bu sözleri unutulmazlar arasında...

Adnan Dalgakıran, yaptığı açıklamada, "Yarın 19.03'te tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz."dedi.

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