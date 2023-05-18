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Guardiola'nın gözdesi Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler gelecek sezon yıldız oyunculara yönelmeyi planlıyor. Bu doğrultuda birçok oyuncuyla görüşen yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Kanarya'nın, Guardiola'nın gözdesini kadrosuna katacak. İşte A Spor'un aktardığı haberin ayrıntıları...

18.05.2023 15:07 - Son Güncelleme:
Guardiola’nın gözdesi Fenerbahçe’ye geliyor!

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor.

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Guardiola’nın gözdesi Fenerbahçe’ye geliyor!

Şampiyonluk şansını son ana kadar kovalayacak olan Kanarya, bir yandan da transfer harekatına başlamıştı.

Guardiola’nın gözdesi Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı lacivertliler zirve yarışında 1 maç eksiğiyle Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

Guardiola’nın gözdesi Fenerbahçe’ye geliyor!

Jesus'un öğrencileri şu ana kadar ligde 31 maça çıktı.

Guardiola’nın gözdesi Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 68 puan topladı.

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