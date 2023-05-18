Guardiola'nın gözdesi Fenerbahçe'ye geliyor!
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler gelecek sezon yıldız oyunculara yönelmeyi planlıyor. Bu doğrultuda birçok oyuncuyla görüşen yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Kanarya'nın, Guardiola'nın gözdesini kadrosuna katacak. İşte A Spor'un aktardığı haberin ayrıntıları...
18.05.2023 15:07 - Son Güncelleme:
Şampiyonluk şansını son ana kadar kovalayacak olan Kanarya, bir yandan da transfer harekatına başlamıştı.