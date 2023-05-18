Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu devri sona eriyor! Rekor bonservisle gidecek
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. Birçok talibi olan milli yıldız, dev bonservis bedeliyle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Ferdi'nin yeni adresi...
18.05.2023 13:41 - Son Güncelleme: 18.05.2023 13:41
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuya 1.7 milyon Euro net maaş ödeyeceği öğrenildi.