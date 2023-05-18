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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu devri sona eriyor! Rekor bonservisle gidecek

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. Birçok talibi olan milli yıldız, dev bonservis bedeliyle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Ferdi'nin yeni adresi...

18.05.2023 13:41 - Son Güncelleme: 18.05.2023 13:41
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu devri sona eriyor! Rekor bonservisle gidecek

Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi.

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu devri sona eriyor! Rekor bonservisle gidecek

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler birçok yıldızı kadrosuna katarak yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu devri sona eriyor! Rekor bonservisle gidecek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu devri sona eriyor! Rekor bonservisle gidecek

Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuya 1.7 milyon Euro net maaş ödeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu devri sona eriyor! Rekor bonservisle gidecek

Gelecek sezon için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

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