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Haberler Spor Galatasaray transfer haberleri | Mauro Icardi ülkesine mi dönecek! Kendi açıkladı

Galatasaray transfer haberleri | Mauro Icardi ülkesine mi dönecek! Kendi açıkladı

Bu sezon Galatasaray'a imza atarak tüm dünyada yankı uyandıran Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Arjantinli yıldızın gelecek sezon ülkesine döneceği konuşulurken, Icardi konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte o sözler...

18.05.2023 15:48 - Son Güncelleme: 18.05.2023 15:48
Galatasaray transfer haberleri | Mauro Icardi ülkesine mi dönecek! Kendi açıkladı

Sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem oldu.

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Galatasaray transfer haberleri | Mauro Icardi ülkesine mi dönecek! Kendi açıkladı

2022/2023 sezonuna mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını kadrosuna katarak adından söz ettirdi.

Galatasaray transfer haberleri | Mauro Icardi ülkesine mi dönecek! Kendi açıkladı

Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi yıldızlarla sözleşme imzalayan Cimbom'un en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.

Galatasaray transfer haberleri | Mauro Icardi ülkesine mi dönecek! Kendi açıkladı

Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli yıldızı bir yıllığına kiraladı.

Galatasaray transfer haberleri | Mauro Icardi ülkesine mi dönecek! Kendi açıkladı

Sarı-kırmızılılar, Icardi transferi için PSG'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemedi.

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