Galatasaray transfer haberleri | Mauro Icardi ülkesine mi dönecek! Kendi açıkladı
Bu sezon Galatasaray'a imza atarak tüm dünyada yankı uyandıran Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Arjantinli yıldızın gelecek sezon ülkesine döneceği konuşulurken, Icardi konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte o sözler...
18.05.2023 15:48 - Son Güncelleme: 18.05.2023 15:48
Sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem oldu.