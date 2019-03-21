Gökhan Töre'den Fikret Orman'a iddialarına sert cevap: İftira

Bilinmelidir ki beni bu metni yazmaya ikna eden, gelecekteki büyük yeteneklerin bu gibi haksızlıklara uğramamaları, uğrasalar da korkmadan haklarını aramalarına önayak olmak; bir örnek teşkil etmektir. Çünkü gelecekte ismini gururla anacağımız o büyük yetenekler şu an bu metni okuyan belki kariyerinin başında bir futbolcu, belki beş yaşında hayaller kuran bir yeteneğin dedesi ya da okul takımında bankalar yaratan bir çocuğun annesi olabilir. Ben bu haksızlığa sessiz kalmıyorum.

Dün özel bir televizyon kanalında FİKRET ORMAN ve bir gazeteci beyefendi ile yapılan "ısmarlama" röportajın akıllarda zaten var olan sorulara yenilerini eklediğini ve maalesef oldukça basit ve amaçsız bir röportaj olduğunu FİKRET ORMAN'a iletmek isterim Bu sorulara artık yaşadığım gerçekler ile cevap vermenin zamanı geldiğine; siz değerli Beşiktaş Taraftarının ve saygıdeğer Kamuoyu mensuplarının bu gerçekleri bilmeye hakkı olduğuna inanıyorum.