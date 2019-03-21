Gökhan Töre'den Fikret Orman'a iddialarına sert cevap: İftira
Gökhan Töre, Beşiktaş Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarına sert şekilde cevap verdi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Töre, "'Biz de saygı duyduk' cümlesi bir iftiradır" dedi.
İşte Gökhan Töre'nin sosyal medyadan yaptığı 3 sayfalık açıklama:
Saygıdeğer ve Emektar Beşiktaş Camiasına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
Yüz on altı yıldır gerçek SEVGİ ve büyük özveri ile halkın takımı olmaya layık görülmüş Beşiktaş Futbol Kulübünün böylesine zan altında kaldığı ne görülmüş ne de duyulmuştur
Bilinmelidir ki beni bu metni yazmaya ikna eden, gelecekteki büyük yeteneklerin bu gibi haksızlıklara uğramamaları, uğrasalar da korkmadan haklarını aramalarına önayak olmak; bir örnek teşkil etmektir. Çünkü gelecekte ismini gururla anacağımız o büyük yetenekler şu an bu metni okuyan belki kariyerinin başında bir futbolcu, belki beş yaşında hayaller kuran bir yeteneğin dedesi ya da okul takımında bankalar yaratan bir çocuğun annesi olabilir. Ben bu haksızlığa sessiz kalmıyorum.
Dün özel bir televizyon kanalında FİKRET ORMAN ve bir gazeteci beyefendi ile yapılan "ısmarlama" röportajın akıllarda zaten var olan sorulara yenilerini eklediğini ve maalesef oldukça basit ve amaçsız bir röportaj olduğunu FİKRET ORMAN'a iletmek isterim Bu sorulara artık yaşadığım gerçekler ile cevap vermenin zamanı geldiğine; siz değerli Beşiktaş Taraftarının ve saygıdeğer Kamuoyu mensuplarının bu gerçekleri bilmeye hakkı olduğuna inanıyorum.
FİKRET ORMAN'ın röportajı maalesef bizim ailemizden ve dostlarımızdan gördüğümüz, bildiğimiz"SEVGİ" anlayışının oldukça dışında kavramları hedef almaktadır. Bilinmelidir ki: Sözleşmemde yer alan miktarı her ay almak FIFA'nın koyduğu ve tüm dünyada her futbol kulübünde yer alan oyuncular için geçerli olan bir haktır. FİKRET ORMAN'ın röportajda söylediği " OYNAMADAN PARA KAZANMAK İSTEDİ. NAPALIM ? BİZ DE SAYGI DUYDUK " cümlesi bir İFTİRADIR. Şimdiye kadar adı hiçbir haksızlıkta geçmemiş olan Beşiktaş Futbol Kulübünün, FİKRET ORMAN'ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı MADDİ skandalları göz önüne alacak olursak sarf ettiği cümle kulağa oldukça RAHATSIZ EDİCİ ve UMURSAMAZCA geliyor.
Artık resmi bütün olarak görebiliyorum. Sezon sonu anlaşmamın biteceği Beşiktaş Kulübünde forma giyme şansı yakalayamama sebebinin bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek yani kulübe maddi bir getirisi olmayacak bir oyuncu olmam gerekçesine dayandırıyorum.
Bu sene SEZON BAŞI KAMPINDA YAPILAN TÜM TESTLERDE İLK SIRADAYDIM. VÜCUT DEĞERLERİM EN DOĞRU VE OLMASI GEREKEN, EN İYİ SEVİYEDEYDİ. Şenol Güneş Hocam : " YENİ TRANSFERİMİZ GÖKHAN TÖRE " açıklamasını yapmıştı. SONRASINDA Kadro dışı kaldığım 4 maça istinaden FİKRET ORMAN'a bir akşam vakti telefon açtım. Kendisi bana teknik direktör ile konuşacağını fakat verdiği kararlara karışmadığını söyledi. O zaman elbette bunu büyük bir saygı ile karşıladım. Kendisi bana telefonu kapatmadan önce kahkaha atarak : " Gökhan ya sen merak etme yenileriz sözleşmeni sezon sonunda" dedi. Her röportajında " sakatlıktan çıkamadı" İFTİRASI arkasına çekinmeden saklanan Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin Başkanı FİKRET ORMAN, henüz öngörmediği bir sezonun sonunu bana garantiledi. Bu büyük bir amatörlüktür. Bir insanın kaderi ile dalga geçerek oynamanın kendisinde vicdan azabı yaratmış olmasını umut ediyorum. Bu yapılan ne profesyonel yöneticilik anlayışı ile ne de bulunduğu makam ile bağdaşmaktadır.