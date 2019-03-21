Fatih Terim'den eski yıldıza sürpriz telefon: 'Bizimle oynamak ister misin?'
Sezon bitmeden Galatasaray'da transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Gelecek sezon için sil baştan bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar sezon sonu takımda görmek istediği yıldızla temasa geçti. İşte o bomba isim.
21.03.2019 11:53
- Son Güncelleme: 21.03.2019 11:56
Geçtiğimiz günlerde Alman basını Galatasaray'ın Kenan Karaman'ı gündemine aldığını ileri sürmüştü. Bu kez isim başka ve aynı zamanda Galatasaraylı taraftarları da heyecanladıran bir futbolcu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim eski öğrencisini takımda görmek istiyor. Bu kapsamda yönetime de raporunu sunan Terim bombayı patlatıyor...
Mevcut takımındaki hocasıyla yıldızı bir türlü barışmayan yıldız futbolcu, Fatih Terim'den telefon aldı.
Eski öğrencisini bizzat arayan Terim, yıldız oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini eski öğrencisine ifade etti.
Fatih Terim'in eski öğrencisine halini hatırını sorarak 'Yeniden benimle çalışır mısın?' dediği bilgisine yer verildi.