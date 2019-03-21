Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Tam 3 isim birden...

SLİMANİ'DEN SICAK İLİŞKİLER

Parma ile de temasta olan ve son sözleşmesi olduğu için en az 2 yıllık kontrat talep eden Martin Skrtel'in ayrılma kararı alması durumunda, Söyüncü için resmi temasların başlayacağı ifade ediliyor.