Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Tam 3 isim birden...
Sezon sonu yaklaşırken yeni sezon için transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe; stoper, bek ve forvet pozisyonları için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı Lacivertli ekip 3 isim üzerinde yoğunlaşırken, Ayew için Swansea'den de olumlu yanıt aldı.
21.03.2019 11:22
- Son Güncelleme: 21.03.2019 11:24
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe savunma hattı için Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı.
Sözleşmesini sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel'e 1+1 yıllık yeni kontrat öneren yönetimin, Slovak oyuncudan olumlu yanıt alamazsa rotasını milli stopere çevireceği iddia edildi...
Freiburg'dan geçtiğimiz yaz 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City'ye giden Söyüncü, İngiliz kulübünde beklediğini bulamadı.
Premier Lig'de şu ana kadar 5 maçta 281 dakika süre alabilen ve son dönemde kadroya dahi girmekte zorlanan Çağlar için kiralama formülü düşünülüyor.
SLİMANİ'DEN SICAK İLİŞKİLER
Parma ile de temasta olan ve son sözleşmesi olduğu için en az 2 yıllık kontrat talep eden Martin Skrtel'in ayrılma kararı alması durumunda, Söyüncü için resmi temasların başlayacağı ifade ediliyor.