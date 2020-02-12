Galatasaraylıları çıldırtan pozisyon! Seri'nin golü ofsayt mı?

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0'lık skorun rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen deplasman golü dezavantajıyla turnuvaya veda etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren ancak yarı final bileti için yeterli olmayan golleri 10. dakikada Emre Akbaba ve 55. ile 85. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un tek sayısı ise 31. dakikada Bammou'dan geldi.