Galatasaraylıları çıldırtan pozisyon! Seri'nin golü ofsayt mı?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Galatasaray maçı 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda etti. Maça damga vuran an ise 32. dakikada yaşandı. Galatasaray Seri'yle topu ağlarla buluşturdu fakat maçın hakemi VAR'a gitti ve sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. Bu pozisyondan sonra sarı-kırmızılılar adeta isyan etti.
12.02.2020 22:54
- Son Güncelleme: 12.02.2020 22:57
Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0'lık skorun rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen deplasman golü dezavantajıyla turnuvaya veda etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren ancak yarı final bileti için yeterli olmayan golleri 10. dakikada Emre Akbaba ve 55. ile 85. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un tek sayısı ise 31. dakikada Bammou'dan geldi.
A Spor'da yayınlanan karşılaşmanın ikinci yarısının başlamasına dakikalar kala canlı yayında ilgili ofsayt kuralı hatırlatılarak ofsaytta olan Adem Büyük'ün, Alanyaspor kalecisi Marafona'nın pozisyonunu bozduğunu ve bu sebeple golün iptal edildiği açıklandı.
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