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Skandal ki ne skandal! Bebeğinin babasının ünlü futbolcu olduğunu resmen açıkladı

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. İşte onlardan biri daha. Yakın zamanda bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü model, bebeğinin babasının ünlü futbolcu olduğunu açıkladı.

12.02.2020 15:38 - Son Güncelleme: 12.02.2020 15:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





