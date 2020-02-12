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Skandal ki ne skandal! Bebeğinin babasının ünlü futbolcu olduğunu resmen açıkladı
Skandal ki ne skandal! Bebeğinin babasının ünlü futbolcu olduğunu resmen açıkladı
Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. İşte onlardan biri daha. Yakın zamanda bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü model, bebeğinin babasının ünlü futbolcu olduğunu açıkladı.
12.02.2020 15:38
- Son Güncelleme: 12.02.2020 15:38
Model Lauryn Goodman, çocuğunun babasının İngiliz futbolcu Kyle Walker olduğunu açıkladı.
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Goodman, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada çocuğunun babasının geçen yaz kısa bir ilişki yaşadığı Manchester City forması giyen Kyle Walker olduğunu söyledi.
"BİNLERCE MESAJ ALDIM, TACİZE UĞRADIM"
Nisan ayında çocuğunun dünyaya geleceğini söyleyen Goodman, hamile olduktan sonra çocuğunun babasının kim olduğu hakkında binlerce mesaj aldığını ve tacize uğradığını belirtti.
Bebeğin babasının kim olduğu hakkında asılsız dedikodular çıktıktan sonra, insanların kendisine hakaret ettiklerini belirten güzel model, bu nedenle bebeğin babasının kim olduğunu açıklamak zorunda kaldığını söyledi.
"KISA SÜRELİ BİR İLİŞKİ YAŞADIK"
Hamileliği hakkında bir daha yorum yapmayacağını söyleyen Goodman, geçen yaz kendisinin ve Walker'in sevgililerinden ayrıldıktan sonra kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını ve bu kısa ilişki sırasında Walker'den hamile kaldığını belirtti.