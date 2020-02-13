MHK faturayı 3 hakeme kesti

Trabzon-Sivas karşılaşmasına atanan Cüneyt Çakır ise 2015 yılından bu yana ilk kez bordo-mavililerin iç saha maçını yönetecek. Çakır yönetimindeki son 5 iç saha maçında Trabzonspor 3 yenilgi, bir galibiyet, bir de beraberlik almıştı. Sivasspor ise Cüneyt Çakır'la çıktığı son 6 karşılaşmayı evinde oynadı. 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu.