MHK faturayı 3 hakeme kesti
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan sürerken, 21. hafta karşılaşmalarının ardından hakem kararları en çok tartışılan konuların başında gelmişti. MHK geçtiğimiz hafta çok tartışılan kararlara imza atan Ümit Öztürk, Serkan Tokat ve Hüseyin Göçek'i kızağa çekerek 22. haftada maç vermedi.
13.02.2020 07:57
- Son Güncelleme: 13.02.2020 07:57
Trabzon-Sivas karşılaşmasına atanan Cüneyt Çakır ise 2015 yılından bu yana ilk kez bordo-mavililerin iç saha maçını yönetecek. Çakır yönetimindeki son 5 iç saha maçında Trabzonspor 3 yenilgi, bir galibiyet, bir de beraberlik almıştı. Sivasspor ise Cüneyt Çakır'la çıktığı son 6 karşılaşmayı evinde oynadı. 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu.
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