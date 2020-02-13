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MHK faturayı 3 hakeme kesti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan sürerken, 21. hafta karşılaşmalarının ardından hakem kararları en çok tartışılan konuların başında gelmişti. MHK geçtiğimiz hafta çok tartışılan kararlara imza atan Ümit Öztürk, Serkan Tokat ve Hüseyin Göçek'i kızağa çekerek 22. haftada maç vermedi.

13.02.2020 07:57 - Son Güncelleme: 13.02.2020 07:57
MHK faturayı 3 hakeme kesti

Zirve yarışını yakından ilgilendiren, kritik karşılaşmaların oynanacağı 22. haftanın hakemleri açıklandı. MHK atadıkları ve atamadıklarıyla yine konuşulacak kararlara imza attı.

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MHK faturayı 3 hakeme kesti

1-1 biten Fenerbahçe-Alanya maçının son dakikasında Mustafa Pektemek'in eline temas eden topta penaltı çalmadığı için eleştirilen Ümit Öztürk ile bu pozisyonda hakemi VAR'a çağırmayan Serkan Tokat'a görev verilmedi

MHK faturayı 3 hakeme kesti

1-1 sona eren Sivas-Başakşehir maçında Yiğidolar'ın penaltı isyanına sebep olan Halis Özkahya, Denizli-Kayseri karşılaşmasına VAR hakemi olarak atandı.

MHK faturayı 3 hakeme kesti

G.Birliği- Trabzonspor mücadelesinde Sörloth'a verdiği kırmızı kartla tepki çeken Hüseyin Göçek de haftayı boş geçti.

MHK faturayı 3 hakeme kesti

AÇILIŞ MAÇI BİTİGEN'İN
Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasında 2-2 biten maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle uzun süre gündemi meşgul etmiş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı.

MHK faturayı 3 hakeme kesti

Trabzon-Sivas karşılaşmasına atanan Cüneyt Çakır ise 2015 yılından bu yana ilk kez bordo-mavililerin iç saha maçını yönetecek. Çakır yönetimindeki son 5 iç saha maçında Trabzonspor 3 yenilgi, bir galibiyet, bir de beraberlik almıştı. Sivasspor ise Cüneyt Çakır'la çıktığı son 6 karşılaşmayı evinde oynadı. 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu.

MHK faturayı 3 hakeme kesti

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