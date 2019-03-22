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Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Eski işi ve eşi çok şaşırttı

Galatasaray devre arasında pek çok yıldız ismi kadrosuna kattı. Mbaye Diagne, Luyindama gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isim Yunan yıldız Kostas Mitroglou oldu. Mitroglou Türkiye ve kültürüne uzak bir isim değil. Kostas Mitroglou'nun geçmişi ve eşi hakkındaki bu bilgi sizi çok şaşırtacak.

22.03.2019 18:36 - Son Güncelleme: 22.03.2019 18:41
Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Eski işi ve eşi çok şaşırttı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'dan beklenti büyük. Yunan yıldızın Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris için araya girdiği iddialar arasında.

Kostas Mitroglou, Türkiye'ye pek uzak bir isim değil. Mitroglou'nun eski işi ve eşi hakkındaki bu gerçek sizi çok şaşırtacak.

Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Eski işi ve eşi çok şaşırttı

Beşiktaş, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giyen Japon yıldız, Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi. Kagawa'nın Türkiye'ye gelişi büyük yankı uyandırdı. Ancak Kagawa hakkında en çok merak edilen şey kariyeri değil...

Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Eski işi ve eşi çok şaşırttı

Özel hayatı oldukça merak edilen Kagawa hakkında en çok merak edilen şeylerden biri özel hayatı oldu. Bunun başında da Kagawa'nın sevgilisi geliyor. Sosyal medya hesabından oldukça cesur pozlar paylaşan Kagawa'nın sevgilisi Instagram'ı sallıyor.

Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Eski işi ve eşi çok şaşırttı

İşte Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki

Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Eski işi ve eşi çok şaşırttı
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