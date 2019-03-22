Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Eski işi ve eşi çok şaşırttı
Galatasaray devre arasında pek çok yıldız ismi kadrosuna kattı. Mbaye Diagne, Luyindama gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isim Yunan yıldız Kostas Mitroglou oldu. Mitroglou Türkiye ve kültürüne uzak bir isim değil. Kostas Mitroglou'nun geçmişi ve eşi hakkındaki bu bilgi sizi çok şaşırtacak.
22.03.2019 18:36
- Son Güncelleme: 22.03.2019 18:41
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'dan beklenti büyük. Yunan yıldızın Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris için araya girdiği iddialar arasında.
Kostas Mitroglou, Türkiye'ye pek uzak bir isim değil. Mitroglou'nun eski işi ve eşi hakkındaki bu gerçek sizi çok şaşırtacak.
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