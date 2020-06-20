65 milyonluk ev, nargile krizi, kumar ve diğerleri... Fenerbahçe'de Max Kruse'nin skandallar silsilesi...
Fenerbahçe'de geri bıraktığımız günlerde bir son dakika gelişmesi yaşanmıştı. Fenerbahçe, 32 yaşındaki Alman futbolcu Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve bu konu ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını açıklamıştı. Max Kruse olayının perde arkası merak edilirken, detay bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
20.06.2020 10:19
- Son Güncelleme: 20.06.2020 10:21
'Alman' denilince akla gelen disiplin, güvenilirlik ve çalışkanlığı Kruse'de göremediklerini belirten Fenerbahçeli yetkililer, yarattığı krizlere ve gösterilen toleranslara rağmen Alman futbolcunun tavrına "Yönetimimiz Kruse'den yüksek randıman alabilmek için elinden gelen her fedakârlığı yaptı ancak ondan hiçbir karşılık göremedik" diye tepki gösterdiler.
DİĞER GALERİLER