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65 milyonluk ev, nargile krizi, kumar ve diğerleri... Fenerbahçe'de Max Kruse'nin skandallar silsilesi...

Fenerbahçe'de geri bıraktığımız günlerde bir son dakika gelişmesi yaşanmıştı. Fenerbahçe, 32 yaşındaki Alman futbolcu Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve bu konu ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını açıklamıştı. Max Kruse olayının perde arkası merak edilirken, detay bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

20.06.2020 10:19 - Son Güncelleme: 20.06.2020 10:21
65 milyonluk ev, nargile krizi, kumar ve diğerleri... Fenerbahçe'de Max Kruse'nin skandallar silsilesi...

Yarattığı krizlere rağmen kendisine tolerans gösterilen Max Kruse'ye Fenerbahçe cephesinden tepki büyük.

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65 milyonluk ev, nargile krizi, kumar ve diğerleri... Fenerbahçe'de Max Kruse'nin skandallar silsilesi...

AYRILIĞIN YANKILARI SÜRÜYOR
Bu sezon birçok sorunla boğuşan Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşmesi tek taraflı feshetmesinin yankıları sürüyor.

65 milyonluk ev, nargile krizi, kumar ve diğerleri... Fenerbahçe'de Max Kruse'nin skandallar silsilesi...

'Alman' denilince akla gelen disiplin, güvenilirlik ve çalışkanlığı Kruse'de göremediklerini belirten Fenerbahçeli yetkililer, yarattığı krizlere ve gösterilen toleranslara rağmen Alman futbolcunun tavrına "Yönetimimiz Kruse'den yüksek randıman alabilmek için elinden gelen her fedakârlığı yaptı ancak ondan hiçbir karşılık göremedik" diye tepki gösterdiler.

65 milyonluk ev, nargile krizi, kumar ve diğerleri... Fenerbahçe'de Max Kruse'nin skandallar silsilesi...

"65 MİLYON TL DEĞERİNDE EV!"
Hürriyet'in haberine göre, kulübün kendisi için kiraladığı, İstanbul'un en lüks konutlarından biri olan, değeri 65 milyon TL seviyesinde bulunan boğaz manzaralı Zorlu Center'da yaşayan Max Kruse'nin buna rağmen hep memnuniyetsiz olduğunun altı çizildi.

65 milyonluk ev, nargile krizi, kumar ve diğerleri... Fenerbahçe'de Max Kruse'nin skandallar silsilesi...

31 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak sarı lacivertlilerden şu değerlendirme yapıldı: "Biz daha ne yapalım. Burada iş dönüp dolaşıp oyuncunun niyetine, isteğine kalıyor."

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