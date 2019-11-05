Galatasaray'ın sakatlıkla boğuşan ismi Falcao sonunda konuştu! Real Madrid maçında oynayacak mı?

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sakatlık haberleriyle gündeme gelen Radamel Falcao'nun yeşil sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. Sağlık ekibi Kolombiyalı'nın iyileşebilmesi ve yeniden takıma dönebilmesi için seferberlik ilan etti. Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce de Falcao'nun sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından bir açıklama da Falcao'dan geldi. İşte o sözler...

05.11.2019 09:41 - Son Güncelleme: 05.11.2019 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





