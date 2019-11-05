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Galatasaray'ın sakatlıkla boğuşan ismi Falcao sonunda konuştu! Real Madrid maçında oynayacak mı?

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sakatlık haberleriyle gündeme gelen Radamel Falcao'nun yeşil sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. Sağlık ekibi Kolombiyalı'nın iyileşebilmesi ve yeniden takıma dönebilmesi için seferberlik ilan etti. Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce de Falcao'nun sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından bir açıklama da Falcao'dan geldi. İşte o sözler...

05.11.2019 09:41 - Son Güncelleme: 05.11.2019 09:45
Galatasaray'ın sakatlıkla boğuşan ismi Falcao sonunda konuştu! Real Madrid maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da golcü Radamel Falcao'nun bir süre daha oynayamayacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın sakatlıkla boğuşan ismi Falcao sonunda konuştu! Real Madrid maçında oynayacak mı?

Galatasaray doktoru Yener İnce şu açıklamayı yaptı: "Falcao'nun aşil tendonunda ağrısı var. Tedavisi devam ediyor. Şu anda klinik olarak oynaması mümkün görünmüyor.

Galatasaray'ın sakatlıkla boğuşan ismi Falcao sonunda konuştu! Real Madrid maçında oynayacak mı?

Tedavisinin tüm aşamalarını 12 yıldır kendisini takip eden İspanya'daki doktoru ve fizyoterapistleriyle ortak takip ediyoruz.

Galatasaray'ın sakatlıkla boğuşan ismi Falcao sonunda konuştu! Real Madrid maçında oynayacak mı?

Etrafta tedaviyle ilgili duyulan spekülatif şeyler doğruyu yansıtmıyor. Şu an için ağrıları devam ediyor. Belli bir noktada daha iyiye doğru gidiş var.

Galatasaray'ın sakatlıkla boğuşan ismi Falcao sonunda konuştu! Real Madrid maçında oynayacak mı?

11 Kasım'a kadar tedavisine İspanya'da devam edeceğiz. Tedavisinin geri kalan kısmı İstanbul'da devam edecek."

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