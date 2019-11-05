Radamel Falcao sakatlığı hakkında İspanyol televizyonuna konuştu 05.11.2019 11:49

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sakatlık haberleriyle gündeme gelen Radamel Falcao'nun yeşil sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. Sağlık ekibi Kolombiyalı'nın iyileşebilmesi ve yeniden takıma dönebilmesi için seferberlik ilan etti. Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce de Falcao'nun sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından bir açıklama da Falcao'dan geldi. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, tedavi için gittiği Madrid'de İspanyol televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Falcao, Real Madrid maçıyla ilgili görüş bildirdi ve oynayamadığı için üzgün olduğunu söyledi.