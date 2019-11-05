Galatasaray'da üç koldan transfer atağı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı ekipte 25 yaşındaki milli yıldız için görüşmeler başlarken, iki eski yıldızın kadroya yeniden dönmesi için de nabız yoklanıyor.

05.11.2019 09:28 - Son Güncelleme: 05.11.2019 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





