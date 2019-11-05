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Galatasaray'da üç koldan transfer atağı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı ekipte 25 yaşındaki milli yıldız için görüşmeler başlarken, iki eski yıldızın kadroya yeniden dönmesi için de nabız yoklanıyor.

05.11.2019 09:28 - Son Güncelleme: 05.11.2019 09:28
Galatasaray'da üç koldan transfer atağı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Çaykur Rizespor galibiyetiyle morallenen Galatasaray, şimdiden devre arası için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da üç koldan transfer atağı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, hızlı ve skorer bir kanat oyuncu transferi için yönetime raporunu sundu.

Galatasaray'da üç koldan transfer atağı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesine girdi.

Galatasaray'da üç koldan transfer atağı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Sarı-kırmızılı takımın hocası, 25 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda görmek istediğini yöneticilere iletti.

Galatasaray'da üç koldan transfer atağı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bundesliga'da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen yıldız futbolcu daha önce de ile Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

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