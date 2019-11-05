GaleriSpor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç fena yakalandı! 5 ay önce bakın ne demiş

Fenerbahçe dün yaptığı açıklamayla, "Ligde operasyon var, kurgu var" söylemlerinde bulunanlar için savcılığı göreve davet etti. Fenerbahçe'nin bu sert açıklaması, Ali Koç'un 5 ay önceki sözlerini akıllara getirdi. Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçından 2 gün sonra Kulüpler Birliği'nin iftarına katılan Koç, ligde kurgulanmış bir düzen olduğunu ifade etmişti.

05.11.2019 10:24 - Son Güncelleme: 05.11.2019 10:44
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç fena yakalandı! 5 ay önce bakın ne demiş

Fenerbahçe, Süper Lig'de kendileri lehine bir düzen kurulduğu ve şampiyon yapılacaklarına dair ifadeler kullananlar hakkında resmi sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç fena yakalandı! 5 ay önce bakın ne demiş

"F.BAHÇE KURGU VAR DİYENLERİ ŞİKAYET EDİYOR"
"Operasyon Fenerbahçe'ye yapılıyor." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Spor medyasında görev yapan bazı yorumcular ve medya mensuplarının sezonun ilk haftası itibarıyla başlattıkları, 10. hafta itibarıyla ise artık başka bir boyuta getirdikleri 'Ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var' şeklindeki söylem, açıklama ve iftiralarının, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre açıkça suç teşkil ettiği ortadadır.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç fena yakalandı! 5 ay önce bakın ne demiş

Türk futbolunu çok ciddi bir kaosa sürükleyebilecek ilgili söylemler hakkında, Türk futbolunu yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile Türk sporunun aydınlık yarınları için çok önemli bir yer teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli savcılarını göreve davet ediyoruz."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç fena yakalandı! 5 ay önce bakın ne demiş

KOÇ, GEÇEN SEZON KURGU DEMİŞTİ
Fenerbahçe'nin bu sert açıklaması, Ali Koç'un 5 ay önceki sözlerini akıllara getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç fena yakalandı! 5 ay önce bakın ne demiş

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçından 2 gün sonra Kulüpler Birliği'nin iftarına katılan Koç, ligde kurgulanmış bir düzen olduğunu ifade etmişti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'ın sakatlıkla boğuşan ismi Falcao sonunda konuştu! Real Madrid maçında oynayacak mı?
Galatasaray'ın sakatlıkla boğuşan ismi Falcao sonunda konuştu! Real Madrid maçında oynayacak mı?