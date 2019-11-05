Fenerbahçe Başkanı Ali Koç fena yakalandı! 5 ay önce bakın ne demiş

"F.BAHÇE KURGU VAR DİYENLERİ ŞİKAYET EDİYOR"

"Operasyon Fenerbahçe'ye yapılıyor." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Spor medyasında görev yapan bazı yorumcular ve medya mensuplarının sezonun ilk haftası itibarıyla başlattıkları, 10. hafta itibarıyla ise artık başka bir boyuta getirdikleri 'Ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var' şeklindeki söylem, açıklama ve iftiralarının, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre açıkça suç teşkil ettiği ortadadır.

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