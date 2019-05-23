Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini verdi! O isimleri mutlaka alın

Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fatih Terim bu doğrultuda yönetime raporunu sundu.

23.05.2019 10:58 - Son Güncelleme: 23.05.2019 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





