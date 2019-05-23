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Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini verdi! O isimleri mutlaka alın

Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fatih Terim bu doğrultuda yönetime raporunu sundu.

23.05.2019 10:58 - Son Güncelleme: 23.05.2019 10:58
Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini verdi! O isimleri mutlaka alın

Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, bu kez işi sıkı tutuyor.

Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini verdi! O isimleri mutlaka alın

İmparator, başkan Mustafa Cengiz'le yaptığı görüşmede isteklerini dile getirdi.

Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini verdi! O isimleri mutlaka alın

Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Terim, Feghouli'nin kesinlikle takımda kalması gerektiğini vurguladı.

Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini verdi! O isimleri mutlaka alın

ÖNCELİK HENRY ONYEKURU
Yönetimden Onyekuru'nun yeniden kiralanmasını talep eden Fatih Terim, Armindo Bruma ve Ryan Babel'in de kadroya katılmasını istedi.

Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini verdi! O isimleri mutlaka alın

İmparator'un bu taleplerine olumlu yanıt veren Sarı-Kırmızılı yönetim, çalışmalarını hızlandırdı.

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