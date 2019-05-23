Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini verdi! O isimleri mutlaka alın
Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fatih Terim bu doğrultuda yönetime raporunu sundu.
23.05.2019 10:58
- Son Güncelleme: 23.05.2019 10:58
Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, bu kez işi sıkı tutuyor.
İmparator, başkan Mustafa Cengiz'le yaptığı görüşmede isteklerini dile getirdi.
Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Terim, Feghouli'nin kesinlikle takımda kalması gerektiğini vurguladı.
ÖNCELİK HENRY ONYEKURU
Yönetimden Onyekuru'nun yeniden kiralanmasını talep eden Fatih Terim, Armindo Bruma ve Ryan Babel'in de kadroya katılmasını istedi.
İmparator'un bu taleplerine olumlu yanıt veren Sarı-Kırmızılı yönetim, çalışmalarını hızlandırdı.