GaleriSpor

Beşiktaşlı yönetici açıkladı 'Babel Galatasaray'a hayırlı olsun'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu. Ürkmezgil son dönemlerde adı sık sık Galatasaray ile anılan eski oyuncuları Ryan Babel hakkında "Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun.' dedi. İşte Ahmet Ürkmezgil'in o açıklamaları.

22.05.2019 11:10 - Son Güncelleme: 22.05.2019 11:18
Beşiktaşlı yönetici açıkladı 'Babel Galatasaray'a hayırlı olsun'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, sezon değerlendirmesinden, yeni sezon hedeflerine, teknik direktör arayışlarından transfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İçlerinde en çok dikkat çeken açıklama ise Ryan Babel'in Galatasaray'a transferi oldu.

Beşiktaşlı yönetici açıkladı 'Babel Galatasaray'a hayırlı olsun'

"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Sezon değerlendirmesi yaparken, "Güzel bir lig oldu. Bir takım yenilikler oldu. Bunlardan en önemlisi VAR'dı. Günahıyla ve sevabıyla bir alışma dönemi geçti. Düşünüldüğü kadar maalesef fayda getirmedi. Bu bir yenilikti ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir hadiseydi. Bizde belki de tam randımanlı olmadı ama lig maçları çekişmeli geçti...

Beşiktaşlı yönetici açıkladı 'Babel Galatasaray'a hayırlı olsun'

Son haftaya kadar çekişmeli ve hala bir düşme tehlikesi olan takımların netleşmediği bir lig yaşadık. Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim. Düşen takımların da yeniden Süper Lig'e dönmesini diliyoruz" diye konuştu.

Beşiktaşlı yönetici açıkladı 'Babel Galatasaray'a hayırlı olsun'

"TEKNİK DİREKTÖR ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Teknik direktör seçimi konusunda sezon sonunu beklediklerini belirten Ürkmezgil, "Biz prensip olarak kendi hocamız görevdeyken ve diğer hocalar da kendi takımlarının başındayken, şampiyonluk iddiamız da sürerken bu işlerin içinde olamazdık. Bundan sonra o çalışmalara da başlayacağız" dedi.

Beşiktaşlı yönetici açıkladı 'Babel Galatasaray'a hayırlı olsun'

"GİDECEK OYUNCULAR İÇİN NET KARAR YOK"

Transfer çalışmaları olduğuna değinen Ürkmezgil, "Bütün raporların toplanması lazım. Teknik direktör olayı belli olsun, gidecek ve kalacak oyuncular konusunda tabii ki bir kanaat var ama netleşmiş bir durum yok" şeklinde konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'a ilk müjde Onyekuru'dan geldi
Galatasaray'a ilk müjde Onyekuru'dan geldi