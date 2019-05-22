Beşiktaşlı yönetici açıkladı 'Babel Galatasaray'a hayırlı olsun'
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu. Ürkmezgil son dönemlerde adı sık sık Galatasaray ile anılan eski oyuncuları Ryan Babel hakkında "Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun.' dedi. İşte Ahmet Ürkmezgil'in o açıklamaları.
"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Sezon değerlendirmesi yaparken, "Güzel bir lig oldu. Bir takım yenilikler oldu. Bunlardan en önemlisi VAR'dı. Günahıyla ve sevabıyla bir alışma dönemi geçti. Düşünüldüğü kadar maalesef fayda getirmedi. Bu bir yenilikti ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir hadiseydi. Bizde belki de tam randımanlı olmadı ama lig maçları çekişmeli geçti...
Son haftaya kadar çekişmeli ve hala bir düşme tehlikesi olan takımların netleşmediği bir lig yaşadık. Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim. Düşen takımların da yeniden Süper Lig'e dönmesini diliyoruz" diye konuştu.
"TEKNİK DİREKTÖR ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"
Teknik direktör seçimi konusunda sezon sonunu beklediklerini belirten Ürkmezgil, "Biz prensip olarak kendi hocamız görevdeyken ve diğer hocalar da kendi takımlarının başındayken, şampiyonluk iddiamız da sürerken bu işlerin içinde olamazdık. Bundan sonra o çalışmalara da başlayacağız" dedi.