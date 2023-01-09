Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği maçı spor yazarları değerlendirdi: Jesus’un iflası!

LEVENT TÜZEMEN - BURUK'UN ZAFERİ

Derbi için, "Galatasaraylı oyuncular öz güvenli ve psikolojik üstünlükle Kadıköy'e gidiyorlar. Lider olarak dönerler" demiştim ve yanılmadım. Kadıköy'deki muhteşem oyun, 3-0'lık skor Galatasaray'ın liderliği hak ettiğinin belgesiydi. Okan Buruk akıl kokan bir oyun planıyla hem Jorge Jesus'u taktik olarak alt etti hem de yönetimiyle birlikte Galatasaray'a tepeden bakan Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de dev bir zafere imza attı.