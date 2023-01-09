Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçı spor yazarları değerlendirdi: Jesus'un iflası!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı ve liderliğini sürdürdü. Spor yazarları karşılaşmanın faturasını tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'a kesti.
LEVENT TÜZEMEN - BURUK'UN ZAFERİ
Derbi için, "Galatasaraylı oyuncular öz güvenli ve psikolojik üstünlükle Kadıköy'e gidiyorlar. Lider olarak dönerler" demiştim ve yanılmadım. Kadıköy'deki muhteşem oyun, 3-0'lık skor Galatasaray'ın liderliği hak ettiğinin belgesiydi. Okan Buruk akıl kokan bir oyun planıyla hem Jorge Jesus'u taktik olarak alt etti hem de yönetimiyle birlikte Galatasaray'a tepeden bakan Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de dev bir zafere imza attı.
Galatasaray ekolünde yetişen ve oyuncu olarak sayısız başarılara imza atan Okan Buruk'u camiaya yakıştırmayanlar, hatta "Hoca değil" diyenlerin şimdi yüzleri utançtan kıpkırmızı olmuştur. Bu arada inanarak ve güvenerek Okan hocayı göreve getiren başkan Dursun Özbek ile ekibini de kutlamak gerekir.
Galatasaray taraftarının olmadığı derbide Galatasaraylı oyuncular maç boyu tribün baskısına kulak asmadan oyunun direksiyonunu elinde tuttular. Sarı-kırmızılılarda Muslera'dan tutun en uçtaki Barış'a kadar her oyuncu yüreğini ortaya koydu. Kazanma duygusu mücadele duygusuyla birleşince disiplin ortaya çıktı ve Galatasaray keyif verdi.
Özellikle Galatasaray'ın "Kompakt" anlayışla ve aklı ön plana çıkarıp takım halinde yaptığı savunma göz kamaştırıcıydı. Oyuna Icardi girdikten sonra Galatasaray adeta şahlandı. Arjantinli yıldız, "Benim pasımı gol yapmalısın" dercesine yumuşattığı topu Kerem geri çevirmedi ve güzel bir gole imza attı.
Ancak Icardi'nin attığı gol ders olacak özellikteydi. Deneyimli oyuncu çaprazda olmasına rağmen şutunu Fenerbahçe kalesinin tavanına vurdu. Kerem, Barış, Yunus ve Rashica bu vuruşu Icardi'den öğrenmeli. Eğer Barış ve Kerem final vuruşlarında Icardi gibi düşünebilseydi Galatasaray skoru tarihi bir hale getirirdi.