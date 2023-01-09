Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti Fenerbahçe'yi karıştırdı! Sarı-Lacivertli taraftarlardan istifa çağrısı
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasındaki dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasındaki dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle ezeli rakibine 4 puan fark attı.
Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada Galatasaray'ı galibiyete götüren golleri 32. dakikada Sergio Oliveira ve 78'de Kerem Aktürkoğlu ve 90+10'da Mauro Icardi kaydetti. 86. dakikada İrfan Can Kahveci, rakibi Dubois'ya yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.
ALİ KOÇ'A TEPKİ
Fenerbahçe taraftarının bir bölümü protokolde maçı izleyen Başkan Ali Koç'a dönerek tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası bazı taraftarlar ve Koç arasında gerilim yaşanırken olaylar çok büyümeden yatıştırıldı.
TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Ezeli rakibine Kadıköy'de 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.
SOSYAL MEDYADAN İSTİFA ÇAĞRISI
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ali Koç'a büyük tepki göstererek istifaya davet etti.
İşte o paylaşımların bazıları;