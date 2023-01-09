Galatasaray’ın Kadıköy galibiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı! Sarı-Lacivertli taraftarlardan istifa çağrısı

ALİ KOÇ'A TEPKİ

Fenerbahçe taraftarının bir bölümü protokolde maçı izleyen Başkan Ali Koç'a dönerek tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası bazı taraftarlar ve Koç arasında gerilim yaşanırken olaylar çok büyümeden yatıştırıldı.