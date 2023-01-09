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Haberler Spor Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti Fenerbahçe'yi karıştırdı! Sarı-Lacivertli taraftarlardan istifa çağrısı

Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti Fenerbahçe'yi karıştırdı! Sarı-Lacivertli taraftarlardan istifa çağrısı

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasındaki dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.

09.01.2023 00:17 - Son Güncelleme: 09.01.2023 00:17
Galatasaray’ın Kadıköy galibiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı! Sarı-Lacivertli taraftarlardan istifa çağrısı

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasındaki dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle ezeli rakibine 4 puan fark attı.

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Galatasaray’ın Kadıköy galibiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı! Sarı-Lacivertli taraftarlardan istifa çağrısı

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada Galatasaray'ı galibiyete götüren golleri 32. dakikada Sergio Oliveira ve 78'de Kerem Aktürkoğlu ve 90+10'da Mauro Icardi kaydetti. 86. dakikada İrfan Can Kahveci, rakibi Dubois'ya yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Galatasaray’ın Kadıköy galibiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı! Sarı-Lacivertli taraftarlardan istifa çağrısı

ALİ KOÇ'A TEPKİ
Fenerbahçe taraftarının bir bölümü protokolde maçı izleyen Başkan Ali Koç'a dönerek tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası bazı taraftarlar ve Koç arasında gerilim yaşanırken olaylar çok büyümeden yatıştırıldı.

Galatasaray’ın Kadıköy galibiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı! Sarı-Lacivertli taraftarlardan istifa çağrısı


TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Ezeli rakibine Kadıköy'de 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.

Galatasaray’ın Kadıköy galibiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı! Sarı-Lacivertli taraftarlardan istifa çağrısı

SOSYAL MEDYADAN İSTİFA ÇAĞRISI
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ali Koç'a büyük tepki göstererek istifaya davet etti.

İşte o paylaşımların bazıları;

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