Beşiktaş'ta sıcak saatler! Wout Weghorst için transfer cevabı
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un geleceği merak konusu oldu. İngiltere Premier Lig'e geri döneceği gündeme gelen Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı, Manchester United'a mı transfer olacak, Beşiktaş ne kadar bonservis kazanacak? İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...
Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 17 maçta 8 gol atan Wout Weghorst, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Arjantin maçında 2 gol atan Weghorst, Avrupa ekiplerinin de gözdesi oldu.
KASIMPAŞA MAÇINDA TARAFTARLA VEDALAŞTI
Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Beşiktaş'a dönen Weghorst, gollerine Kasımpaşa maçında da devam etti. Tecrübeli golcü, Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta 2-1 yendikleri maçtan sonra tribünlere koştu ve Siyah-Beyazlı taraftarları selamladı.
MANCHESTER UNITED, WEGHORST'U İSTEDİ
Weghorst'un attığı golden sonra taraftarlara "hoşçakalın" demesi ve duygusal anlar yaşaması transfer haberlerini alevlendirdi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı ve Premier Lig ekibi Manchester United'ın Wout Weghorst'u istediği ifade edildi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN WEGHORST AÇIKLAMASI
Kasımpaşa maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Weghorst'un geleceği hakkında konuştu. Güneş, "Çok oyuncu yazıldı kimse gelmedi, gidenler yazıldı kimse gitmedi. Weghorst bizim için önemli bir oyuncu. Oyuna katkı yapıyor, gol atıyor, attırmaya yardımcı oluyor. Veda etmesi için seyirciye veda etmesi yetmiyor" ifadesini kullandı.
WEGHORST'UN MENAJERİ BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Futbolcunun menajeri Beşiktaş ile masaya oyurdu. 30 yaşındaki Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Simon Cziommer, Kazancı ile yaptığı görüşmenin ardından tesislerden ayrıldı.
BEŞİKTAŞ, WEGHORST'UN AYRILIĞINDAN PARA KAZANACAK MI?
Son dakika gelişmesine göre; Beşiktaş ihtiyacı olan bir santrfor transferi yaparsa Weghorst'un ayrılığına onay vereceğini oyuncunun menajeri Simon Cziommer'e bildirdi. Ayrıca Beşiktaş'ın Weghorst'un ayrılığının ardından 2.5 milyon euro civarında bir gelir elde edeceği öğrenildi.
WEGHORST DA AYRILMAK İSTİYOR
Hollandalı golcü Wout Weghorst da Beşiktaş yönetimi ile yaptığı görüşmede Manchester United'dan aldığı transfer teklifinin ardından takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. United menajeri Eric ten Hag ile de Wout Weghorst'un bir görüşme yaptığı öğrenildi.
WOUT WEGHORST'UN MAAŞI NE KADAR?
Premier Lig ekibi Burnley'den Beşiktaş'a katılan Wout Weghorst için Beşiktaş herhangi bir kiralama ücreti ödememişti. Borsaya yapılan açıklamada ise futbolcuya 2022-2023 sezonu için net 2.8 milyon euro garanti ücret ve ayrıca net 200 bin euro da performans primi ödeneceği bildirilmişti.
İNGİLİZ BASININDAN FLAŞ YORUM
Öte yandan Beşiktaş'ta transferde yaşanan bu sıcak gelişmeyle ilgili olarak İngiliz basınında da dikkat çeken bir ifade yer aldı. Wout Weghorst'un Manchester United'a transferiyle ilgili gelişmeler geniş yer bulurken Ada basını, Beşiktaş'ın Weghorst'un ayrılığından gelecek cüzi bir gelire razı olacağını ve Manchester United menajeri Eric ten Hag'ın da bu transferi çok istediğini duyurdu.