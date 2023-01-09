Beşiktaş’ta sıcak saatler! Wout Weghorst için transfer cevabı

MANCHESTER UNITED, WEGHORST'U İSTEDİ

Weghorst'un attığı golden sonra taraftarlara "hoşçakalın" demesi ve duygusal anlar yaşaması transfer haberlerini alevlendirdi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı ve Premier Lig ekibi Manchester United'ın Wout Weghorst'u istediği ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN WEGHORST AÇIKLAMASI

Kasımpaşa maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Weghorst'un geleceği hakkında konuştu. Güneş, "Çok oyuncu yazıldı kimse gelmedi, gidenler yazıldı kimse gitmedi. Weghorst bizim için önemli bir oyuncu. Oyuna katkı yapıyor, gol atıyor, attırmaya yardımcı oluyor. Veda etmesi için seyirciye veda etmesi yetmiyor" ifadesini kullandı.