Galatasarayın Çaykur Rizespor 11i

Galatasarau ligde iç sahada oynadığı üç maçı kazanmayı başaramadı. Evinde Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Cim-Bom, Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skorun 2-2'ye engelleyemeyerek sahadan puan kaybı ile ayrıldı.