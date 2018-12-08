Galatasarayın Çaykur Rizespor 11i

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i
Türk Telekom'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar yaklaşık 2.5 aylık galibiyet hasretini sonlandırarak çıkışa geçmek istiyor.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Lider Başakşehir'in 6 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takım evinde galibiyet arayacak. Ligin son sırasında yer alan Rizespor ise Cim-Bom karşısında çıkış yakalamak istiyor.
EViNDE 26 MAÇTIR YENiLMiYOR
Sarı-kırmızılı takım 71 gündür iç sahada maç kazanamaması da sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda stres oluşturuyor. İç sahada son maçını Erzurumspor'u 28 Eylül de kazanan Galatasaray o tarihten bu yana 71 gündür Türk Telekom'da kazanmayı unuttu. Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlubiyet yaşamadı.