Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek! İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'ye Koeman da çare olamadı. Kötü gidişatın sürmesi üzerine Koç, Yanal ile görüşme kararı aldı.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 10:06:03
Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek! İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe sezona Phillip Cocu ile başlamış ancak alınan kötü sonuçların ardından Hollandalı çalıştıcıyla yollar ayrılmıştı.

Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek! İşte tüm detaylar...

Geçici olarak takımın başına getirilen Erwin Koeman başta göz doldursa da Kanarya'nın oyununda fazla bir gelişme olmadı.

Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek! İşte tüm detaylar...

Kötü saha sonuçlarının sürmesi ve taraftar baskısı okları Ersun Yanal'a çevirdi.

Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek! İşte tüm detaylar...

Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların Ersun Yanal sevdasına uzun süre kulağını kapatmıştı. Hatta "Bu sevdanızdan vazgeçin" demişti.

Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek! İşte tüm detaylar...

Ancak takımın kötü gidişinedeniyle Yanal ile ilk temas gerçekleşmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasarayın Çaykur Rizespor 11i
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i