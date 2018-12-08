Galatasarayda forvete Alan, stopere Luyindama!

Galatasaray'da forvete Alan, stopere Luyindama!

Forvet ve stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Alan ve Luyindama isimleri masaya geldi. Transfer dönemi açılmadan bu iki ismi bitirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 08:57:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





