Galatasaray'da forvete Alan, stopere Luyindama!

Forvet ve stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Alan ve Luyindama isimleri masaya geldi. Transfer dönemi açılmadan bu iki ismi bitirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 08:57:19
Galatasarayda forvete Alan, stopere Luyindama!

Ara transferde 2 forvet takviyesi planlayan G.Saray'ın Brezilyalı Alan ile anlaştığı iddia edildi.

Galatasarayda forvete Alan, stopere Luyindama!

Beşiktaş'ın da göndeminde olan 29 yaşındaki golcü ile pazarlıkların iki haftadır sürdüğü öğrenildi.

Galatasarayda forvete Alan, stopere Luyindama!

Çin Ligi ekiplerinden Evergrande ile bu sezon 22 maça çıkan ve 27 gollük (19 gol, 8 asist) katkı yapan Alan'ın sözleşmesi Ocak 2019'da sona eriyor.

Galatasarayda forvete Alan, stopere Luyindama!

Alan, 2015 yılında Avusturya'nın Salzburg Kulübünden 11.1 milyon euro karşılığında Çin'e transfer olmuştu.x

Galatasarayda forvete Alan, stopere Luyindama!

Terim'in "büyük katkısı olur" dediği Alan'ın temsilcileriyle görüşen İdari Menajer Şükrü Hanedar, 2.5 yıllık sözleşme önerdi.

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