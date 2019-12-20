İşte Terim'i fıtık eden Gökhan Çıra gerçeği

'GEREĞİNİ YAPTIK'

Koridorda yaşanan olayla ilgili muhabirin, "Hocam maç sonunda bir takım istenmeyen şeyler oldu. Özellikle soyunma odası koridorlarında. Siz bu yaşanan olayları nasıl yorumlarsınız?" sorusuna, "Evet maçtan sonra biraz hareketlilik oldu. Oluyor bazen. İçerde dışarda Galatasaray takımı bir bütündür. Üzerine düşen neyse onu yapar. Gereğini yapar. Yakışanı yapar. Her yerde. Tamam mı..." cevabını verdi ve tıpkı Alaçatı vakasındaki gibi noktayı koydu: "Gereğini yaptık."