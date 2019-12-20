İşte Terim'i fıtık eden Gökhan Çıra gerçeği
Salı günü oynanan ve maç sonunda yaşanan kavga ile gündeme oturan Tuzlaspor - Galatasaray maçının yankıları sürüyor. Fatih Terim'in "1 hafta önce fıtık ameliyatı" olduğunu iddia ettiği Gökhan Çıra ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşanan olaylar maça damgasını vurmuştu. Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili bir yazı kaleme aldı.
İşte o yazı:
Tuzlaspor-Galatasaray maçında ekrana yansıyan 'kavga-gürültü, itiş-kakış' geceye de, futbola da gölge düşürdü. "İşte bu olmadı" derken, bu defa ekrana çıkanlar 'söylemleriyle' olayları dahi arattı. 'Rezalet' koridorlardan sahaya, oradan 'dillere' taşındı. Hani derler ya 'al birini vur ötekine' diye...
Onun da olaylara bakışı tam bir faciaydı. Hani o; daha emekliye ayrılmadan adını iki stada verdirecek kadar ülke futboluna damga vurmuş, kariyer yapmış, apolet' takmış, futbolumuzun duayen ismi Fatih Terim. Kusura bakmasın ama olaylara bakışıyla 'üslubuyla' bizlere ve topluma adeta Alaçatı'daki o günleri hatırlattı.
'GEREĞİNİ YAPTIK'
Koridorda yaşanan olayla ilgili muhabirin, "Hocam maç sonunda bir takım istenmeyen şeyler oldu. Özellikle soyunma odası koridorlarında. Siz bu yaşanan olayları nasıl yorumlarsınız?" sorusuna, "Evet maçtan sonra biraz hareketlilik oldu. Oluyor bazen. İçerde dışarda Galatasaray takımı bir bütündür. Üzerine düşen neyse onu yapar. Gereğini yapar. Yakışanı yapar. Her yerde. Tamam mı..." cevabını verdi ve tıpkı Alaçatı vakasındaki gibi noktayı koydu: "Gereğini yaptık."