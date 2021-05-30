Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 18'lik yıldız adayı imzayı atıyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, bu kez işi sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken, bir yandan da takımı gençleştirmek için arayışları sürdürüyor. Scout ekibinin tavsiyesiyle bir süredir 18 yaşındaki yıldız adayı stoperin peşine düşen Aslan, transferde imza aşamasına geldi. İşte detaylar...
30.05.2021 14:24
- Son Güncelleme: 30.05.2021 14:24
Transferde genç isimlere büyük önem veren Galatasaray, 18'lik yıldızı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Scout ekibinin raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, Marcao'dan sonra yeni bir yatırım yapmak için düğmeye bastı.
Galatasaray'a Portekiz 2. Lig ekibi Chaves'ten transfer olan Brezilyalı stoper, gösterdiği performansla değerini katladı.
Mali anlamda parlak günler geçirmeyen sarı-kırmızılılar, ilerde bonservis kazanabilecek isimlere yönelme kararı aldı.
Bu hedef doğrultusunda bir süredir operasyona devam eden Cimbom, 18 yaşındaki stoper için harekete geçti.