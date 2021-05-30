Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 18'lik yıldız adayı imzayı atıyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, bu kez işi sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken, bir yandan da takımı gençleştirmek için arayışları sürdürüyor. Scout ekibinin tavsiyesiyle bir süredir 18 yaşındaki yıldız adayı stoperin peşine düşen Aslan, transferde imza aşamasına geldi. İşte detaylar...

30.05.2021 14:24 - Son Güncelleme: 30.05.2021 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





