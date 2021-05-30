Beşiktaş'tan Almanya'ya sağ bek çıkarması
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip Sporting Lizbon'dan kiraladığı Rosier'in bonservisini almak isterken, olumsuz bir durum için başarılı sağ bekin alternatifini de hazırladı.
30.05.2021 14:51
- Son Güncelleme: 30.05.2021 14:51
ROSİER'İN GÖNLÜ BEŞİKTAŞ'TA AMA...
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Fransız Rosier, 37 resmi maçta 3 gol atıp, 6 da gol atmıştı. 2019-20 sezonunda Sporting ile sadece 14 maça çıkan ve Beşiktaş'ta adeta kendine gelen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Türkiye'de kalmak istediği biliniyor.