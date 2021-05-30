Vav TV İzle

Beşiktaş'tan Almanya'ya sağ bek çıkarması

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip Sporting Lizbon'dan kiraladığı Rosier'in bonservisini almak isterken, olumsuz bir durum için başarılı sağ bekin alternatifini de hazırladı.

30.05.2021 14:51 - Son Güncelleme: 30.05.2021 14:51
Beşiktaş'tan Almanya'ya sağ bek çıkarması

Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonu zirvede tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Almanya'ya sağ bek çıkarması

Hürriyet'in haberine göre birçok koldan transfer harekatı yürüten siyah beyazlılarda sağ bek için öncelikli hedef; geçen sezon Sporting Lizbon'dan kiralık olarak takıma dahil edilen Valentin Rosier'in yeniden kiralanması.

Beşiktaş'tan Almanya'ya sağ bek çıkarması

Yönetim, Rosier konusunda beklediği yanıtı alamazsa rotasını bu kez Almanya'ya çevirecek ve Danny da Costa'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Beşiktaş'tan Almanya'ya sağ bek çıkarması

ROSİER'İN GÖNLÜ BEŞİKTAŞ'TA AMA...
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Fransız Rosier, 37 resmi maçta 3 gol atıp, 6 da gol atmıştı. 2019-20 sezonunda Sporting ile sadece 14 maça çıkan ve Beşiktaş'ta adeta kendine gelen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Türkiye'de kalmak istediği biliniyor.

Beşiktaş'tan Almanya'ya sağ bek çıkarması

Genç futbolcunun satın alma opsiyonuyla yeniden kiralanması adına Sporting ile görüşmelerde bulunan Beşiktaş, bu transferi en kısa sürede noktalamanın hesaplarını yapıyor.