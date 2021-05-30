Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Liste isim isim belli oldu

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi elemesinde oynayacağı için sezonu erken açacak Galatasaray, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Yerli piyasadan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, kiralık yıldızları Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru için de şartları zorluyor. Kaan Ayhan ile pazarlıklar başlarken, Kouyate ve Paulinho transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

30.05.2021 10:48 - Son Güncelleme: 30.05.2021 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





