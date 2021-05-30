Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Liste isim isim belli oldu
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi elemesinde oynayacağı için sezonu erken açacak Galatasaray, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Yerli piyasadan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, kiralık yıldızları Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru için de şartları zorluyor. Kaan Ayhan ile pazarlıklar başlarken, Kouyate ve Paulinho transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
30.05.2021 10:48
- Son Güncelleme: 30.05.2021 10:49
Galatasaray, yurt içinde boşa çıkan oyunculardan ikisini şimdiden kaptı...
Cim Bom, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ve Göztepe ile kontrat yenilemeyen Alpaslan Öztürk'le her konuda el sıkıştı.
Rakiplerinin de listesinde ol an iki ismi de hızlı davranarak kapan Galatasaray imza için yıldız isimlerin kontratının son günlerini bekliyor.
Hem Aytaç hem de Alpaslan yarın gece itibarıyla boşa çıkacak ve 1 Haziran sonrasında Sarı-Kırmızılılar'a resmi imza yı atabilecek. Aslan iki yıldız için de bonservis bedeli ödemeyecek.
Fanatik'in haberine göre orta sahaya takımı taşıyabilecek, net bir isim transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, Cheikhou Kouyate ve Paulinho'yu gündemine almıştı.