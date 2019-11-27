Fenerbahçe'de fırtınalar estirmişti! Yıllar sonra bombaladı: Aziz Yıldırım tehdit etti...
Yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi... Fenerbahçe'nin 2009 yılında Brezilya ekiplerinden Corinthians'tan transfer ettiği Andre Santos'u hatırlıyorsunuzdur. 2011 yılında Fenerbahçe çatısı altından ayrılan Santos, yıllar sonra Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ı bombaladı. 'Takım arkadaşlarıyla seks partisi' iddialarıyla ilgili konuşan Santos, Aziz Yıldırım hakkında şaşırtan ifadeler kullandı.
"AZİZ YILDIRIM TEHDİT ETTİ"
Aziz Yıldırım'ın fotoğraflarla kendilerini tehdit ettiğini de belirten 36 yaşındaki isim, "Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken, insanlar, misafirlerimiz, kadınlar, erkekler gelirken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, "Eğer derbiyi kazanmazsanız bunları basına veririm" ifadelerini kullandı.