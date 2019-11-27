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Fenerbahçe'de fırtınalar estirmişti! Yıllar sonra bombaladı: Aziz Yıldırım tehdit etti...

Yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi... Fenerbahçe'nin 2009 yılında Brezilya ekiplerinden Corinthians'tan transfer ettiği Andre Santos'u hatırlıyorsunuzdur. 2011 yılında Fenerbahçe çatısı altından ayrılan Santos, yıllar sonra Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ı bombaladı. 'Takım arkadaşlarıyla seks partisi' iddialarıyla ilgili konuşan Santos, Aziz Yıldırım hakkında şaşırtan ifadeler kullandı.

27.11.2019 17:33 - Son Güncelleme: 27.11.2019 17:36
Fenerbahçe'de fırtınalar estirmişti! Yıllar sonra bombaladı: Aziz Yıldırım ve cinsel ilişki partisi...

ESKİ FENERBAHÇELİ BOMBALADI

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Santos, ülkesi Brezilya'da UOL'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde "seks partisi" yaptıkları ile ilgili iddialar üzerine yaşananları anlatı.

Fenerbahçe'de fırtınalar estirmişti! Yıllar sonra bombaladı: Aziz Yıldırım ve cinsel ilişki partisi...

İşte Andre Santos'un verdiği röportajda seks partisi iddialarına karşılık yaptığı açıklamalar:

Fenerbahçe'de fırtınalar estirmişti! Yıllar sonra bombaladı: Aziz Yıldırım ve cinsel ilişki partisi...

"Lugano'nun doğum günü vardı ve Galatasaray maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik. Parti yaptık. İçmeye gittik, sonra parti için bir yer kiraladık ve özel konuklarla parti yaptık. 1:30'da eve gittim. Roberto Carlos ile birlikte ayrıldık" dedi.

Fenerbahçe'de fırtınalar estirmişti! Yıllar sonra bombaladı: Aziz Yıldırım ve cinsel ilişki partisi...

"AZİZ YILDIRIM TEHDİT ETTİ"

Aziz Yıldırım'ın fotoğraflarla kendilerini tehdit ettiğini de belirten 36 yaşındaki isim, "Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken, insanlar, misafirlerimiz, kadınlar, erkekler gelirken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, "Eğer derbiyi kazanmazsanız bunları basına veririm" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de fırtınalar estirmişti! Yıllar sonra bombaladı: Aziz Yıldırım ve cinsel ilişki partisi...

Fenerbahçe bahsedilen derbiyi Galatasaray'a karşı 1-0 kaybetti ve sonrasında seks partisi haberleri de basında yer aldı.

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