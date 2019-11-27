Fenerbahçe'de fırtınalar estirmişti! Yıllar sonra bombaladı: Aziz Yıldırım tehdit etti...

"AZİZ YILDIRIM TEHDİT ETTİ"

Aziz Yıldırım'ın fotoğraflarla kendilerini tehdit ettiğini de belirten 36 yaşındaki isim, "Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken, insanlar, misafirlerimiz, kadınlar, erkekler gelirken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, "Eğer derbiyi kazanmazsanız bunları basına veririm" ifadelerini kullandı.