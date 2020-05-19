RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Terim'in prensi geliyor

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu belli oldu. Belhanda'ya gelecek tekliflerin değerlendirilmesini isteyen tecrübeli teknik adam, bu satış sonrası yeni 10 numaranın adresi olarak İtalya'yı gösterdi. İşte transfer operasyonunun detayları...

19.05.2020 08:14 - Son Güncelleme: 19.05.2020 08:14
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Terim'in prensi geliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Terim'in prensi geliyor

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Terim'in prensi geliyor

Fotomaç'ın haberine göre bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse 10 numara transferi...

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Terim'in prensi geliyor

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in sık sık kullandığı "Sneijder'den sonra gerçek bir 10 numaramız olmadı" ifadeleri sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom, Hakan Çalhanoğlu'nu listesine yazdı.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Terim'in prensi geliyor

Sarı-kırmızılılarda camianın tartışılan ismi olan Younes Belhanda'ya gelen teklifler sonrası alternatifleri hazırlayan Cimbom, gurbetçi 10 numarayı kadrosuna katmak için planlar yapmaya başladı.

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