Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Terim'in prensi geliyor
Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu belli oldu. Belhanda'ya gelecek tekliflerin değerlendirilmesini isteyen tecrübeli teknik adam, bu satış sonrası yeni 10 numaranın adresi olarak İtalya'yı gösterdi. İşte transfer operasyonunun detayları...
19.05.2020 08:14
- Son Güncelleme: 19.05.2020 08:14
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.
Fotomaç'ın haberine göre bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse 10 numara transferi...
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in sık sık kullandığı "Sneijder'den sonra gerçek bir 10 numaramız olmadı" ifadeleri sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom, Hakan Çalhanoğlu'nu listesine yazdı.
Sarı-kırmızılılarda camianın tartışılan ismi olan Younes Belhanda'ya gelen teklifler sonrası alternatifleri hazırlayan Cimbom, gurbetçi 10 numarayı kadrosuna katmak için planlar yapmaya başladı.