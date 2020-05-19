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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Terim'in prensi geliyor

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu belli oldu. Belhanda'ya gelecek tekliflerin değerlendirilmesini isteyen tecrübeli teknik adam, bu satış sonrası yeni 10 numaranın adresi olarak İtalya'yı gösterdi. İşte transfer operasyonunun detayları...

19.05.2020 08:14 - Son Güncelleme: 19.05.2020 08:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





