Max Kruse'den kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu oldu. Öyle ki sarı-lacivertli yönetimin maaş bütçesini düşürmek adına 32 yaşındaki futbolcuyla sezon sonu yollarını ayıracağı ve 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği iddia edilmişti. Kruse, ülkesinde yayın yapan ZDF'ye Fenerbahçe'deki son durumuyla ilgili açıklamalar yaparken, Bundesliga'nın seyircisiz olarak başlamasıyla ilgili fikirlerini söyledi. İşte Max Kruse'nin o açıklamaları...
18.05.2020 22:50
- Son Güncelleme: 18.05.2020 22:54
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