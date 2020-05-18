RAMAZAN İMSAKİYE
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Max Kruse'den kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu oldu. Öyle ki sarı-lacivertli yönetimin maaş bütçesini düşürmek adına 32 yaşındaki futbolcuyla sezon sonu yollarını ayıracağı ve 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği iddia edilmişti. Kruse, ülkesinde yayın yapan ZDF'ye Fenerbahçe'deki son durumuyla ilgili açıklamalar yaparken, Bundesliga'nın seyircisiz olarak başlamasıyla ilgili fikirlerini söyledi. İşte Max Kruse'nin o açıklamaları...

18.05.2020 22:50 - Son Güncelleme: 18.05.2020 22:54
Max Kruse'den kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, ülkesi Almanya'da yayın yapan ZDF'ye röportaj verdi.

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Max Kruse'den kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Sarı-lacivertli takımdaki geleceği merak edilen 32 yaşındaki futbolcu son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Bundesliga'nın seyircisiz olarak yeniden başlamasıyla ilgili konuştu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Max Kruse'den kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

''SEYİRCİSİZ MAÇLAR İTİCİ GÜÇ VERMİYOR''

Bundesliga'nın yeniden başlamasını değerlendiren Max Kruse, maçlarla ilgili olarak ''Sıkıcıydı'' ifadesini kullandı.

Max Kruse'den kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Boş stadyumların futbolla ilişkisi olmadığını aktaran Kruse, seyircisiz maçların itici bir güç vermediğini söyledi.

Max Kruse'den kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Bundesliga'nın yeniden başlamasının toplumun ruhsal durumuna olumlu katkı verdiğini de dile getiren Max Kruse, buna rağmen futbolun seyircilerle var olduğunu sözlerine ekledi.

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