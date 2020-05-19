Trabzonspor'da sağ bek harekatı! Pereira gidiyor, o isim geliyor
Süper Lig'de zirvede bulunan ve şampiyonluğun en güçlü adayı durumunda olan Trabzonspor, gelecek yılın kadro planlamasını da sürdürüyor. 36 yaşındaki sağ bek Pereira ile yollarını ayırma hazırlığı yapan bordo-mavili ekip, bir süre önce Galatasaray'ın da gündeminde olan bir ismin peşine düştü.
19.05.2020 09:19
- Son Güncelleme: 19.05.2020 09:19
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm camia şampiyonluğa odaklanırken, yönetim kanadı transfer çalışmalarını da aksatmıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz temsilcisinde iç transfer görüşmeleri Jose Sosa ve Filip Novak üzerinden sürerken, bu iki isimle yakın zamanda yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
Fakat Sosa ve Novak gibi kontratı sona eren bir diğer yıldız Joao Pereira'ya ise şu ana kadar bir teklif götürülmedi.
36 yaşına gelen Portekizli futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, bu bölgeyi sadece 20'lik Serkan Asan'a teslim etmeyi düşünmüyor.
Bu bölgeye tecrübeli bir ismi transfer etmek isteyen Trabzonspor için Yunan basınından ilginç bir iddia geldi.