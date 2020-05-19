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Trabzonspor'da sağ bek harekatı! Pereira gidiyor, o isim geliyor

Süper Lig'de zirvede bulunan ve şampiyonluğun en güçlü adayı durumunda olan Trabzonspor, gelecek yılın kadro planlamasını da sürdürüyor. 36 yaşındaki sağ bek Pereira ile yollarını ayırma hazırlığı yapan bordo-mavili ekip, bir süre önce Galatasaray'ın da gündeminde olan bir ismin peşine düştü.

19.05.2020 09:19 - Son Güncelleme: 19.05.2020 09:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





