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Galatasaray'dan Gueye bombası! PSG ile görüşülecek...

Transferde önceliği orta sahaya veren Galatasaray, bomba bir isme imza attırmak üzere... Sarı kırmızılılar, Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen Idrissa Gueye ile prensip anlaşmasına vardı. Sırada Paris Saint Germain ile anlaşma sağlanacak. Transferde detaylar neler? İşte cevabı...

05.07.2022 12:52 - Son Güncelleme: 05.07.2022 12:52
Galatasaray’dan Gueye bombası! PSG ile görüşülecek...

Okan Buruk'un özel isteğiyle orta saha transferini önceliğe alan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan Gueye bombası! PSG ile görüşülecek...

Bu bölgeye en az iki takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda rota Fransa'ya çevirildi.

Galatasaray’dan Gueye bombası! PSG ile görüşülecek...

GUEYE MARKAJDA

Fenerbahçe'nin de istediği William Carvalho ile anlaşma zemini arayan Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Idrissa Gueye'yi de kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Galatasaray’dan Gueye bombası! PSG ile görüşülecek...

Fanatik'te yer alan habere göre, son yapılan görüşmede Senegalli futbolcu ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Galatasaray’dan Gueye bombası! PSG ile görüşülecek...

Ücret dışındaki konularda anlaşma sağlandığı, ücret konusunda ise anlaşmanın uzak olmadığı belirtilen görüşmenin ardından Galatasaray yönetiminin PSG yetkilileri ile de temasa geçtiği belirtildi.

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