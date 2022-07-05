Galatasaray'dan Gueye bombası! PSG ile görüşülecek...
Transferde önceliği orta sahaya veren Galatasaray, bomba bir isme imza attırmak üzere... Sarı kırmızılılar, Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen Idrissa Gueye ile prensip anlaşmasına vardı. Sırada Paris Saint Germain ile anlaşma sağlanacak. Transferde detaylar neler? İşte cevabı...
05.07.2022 12:52 - Son Güncelleme: 05.07.2022 12:52
Ücret dışındaki konularda anlaşma sağlandığı, ücret konusunda ise anlaşmanın uzak olmadığı belirtilen görüşmenin ardından Galatasaray yönetiminin PSG yetkilileri ile de temasa geçtiği belirtildi.