UEFA para dağıtacak! Fenerbahçe ve Trabzonspor ne kadar alacak?
UEFA, 2022/2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'de dağıtılacak para ödüllerini duyurdu. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kazanacakları para da belli oldu. İşte detaylar...
05.07.2022 16:36 - Son Güncelleme: 05.07.2022 16:36
UEFA'nın düzenlediği 1 numaralı organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde, gruplara kalan her takım 15,64 milyon Euro parayı kasasına koyacak. Grup aşamasında alınan her galibiyete 2,8 milyon Euro verilecekken, beraberlik durumunda bu bedel 930 bin Euro olacak.
5 MİLYON EURO TESELLİ
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar öncesi düzenlenecek play-off etabında organizasyona veda edecek takımlar 5 milyon Euro teselli ödülü alacak. Trabzonspor da Devler Ligi'ne bu aşamada başlayacak.
Temsilcimiz, bu turu geçip gruplara kalırsa 15,64 milyon katılım bedeli kazanacakken, gruplara kalamaması halinde 5 milyon Euro ile yetinecek ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.