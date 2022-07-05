UEFA para dağıtacak! Fenerbahçe ve Trabzonspor ne kadar alacak?

UEFA'nın düzenlediği 1 numaralı organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde, gruplara kalan her takım 15,64 milyon Euro parayı kasasına koyacak. Grup aşamasında alınan her galibiyete 2,8 milyon Euro verilecekken, beraberlik durumunda bu bedel 930 bin Euro olacak.