Fenerbahçe'den Pezzella hamlesi!
Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ana hedef forvet ve ön libero transfer etmek... Orta saha için William Carvalho ve forvet için de Andrea Belotti ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe'de diğer pozisyonlara uygun oyunculara da bakılıyor. İtalya'dan ise sol bek için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
05.07.2022 11:22 - Son Güncelleme: 05.07.2022 11:22
Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transferde gaza basan Fenerbahçe'de ana hedef forvet ve orta saha transferi...
Orta sahada William Carvalho, santraforda ise Andrea Belotti ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe, sol bek için de bonservisi Parma'da olan Giuseppe Pezzella'yı gündemine aldı.
MALİYETİ 3-4 MİLYON EURO ARASINDA
İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Fenerbahçe bu transferi 3-4 milyon Euro karşılığında tamamlayabilir.