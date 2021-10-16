Galatasaray'dan Gedson Fernandes hamlesi! Fatih Terim eski öğrencisiyle görüştü
Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde yürütülen transfer çalışmasında flaş gelişmeler yaşanıyor. Terim, sezon başında kadrosunda görmek istediği Gedson Fernandes için yeniden temasa geçti. Tecrübeli teknik adam eski öğrencisi Rui Costa ile görüşme gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'da Ekim ayı oldukça hareketli geçiyor. Stadyum isim sponsorluğu için NEF ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, Galatasaray Üniversitesi ile de iş birliği protokolünde el sıkıştı.
Burak Elmas ve yönetimi tüm bu gelişmelerle birlikte kasa kolaylığı sağlarken bir yandan da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı için hamleler yapmaya başladı.
KASA KOLAYLIĞI SAĞLANDI
Galatasaray'da Türk Telekom ile yapılan stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona erdi. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılar; Timur İnşaat'la anlaşarak stadyum isim sponsorluğu konusunda NEF ile sözleşme imzaladı. Galatasaray bu anlaşmadan 725 milyon lira kazanacağını duyurdu.
TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in direktifleri sonrasında transfer çalışmaları da hız kazandı.
GEDSON HAMLESİ
Portekiz basınında yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gedson Fernandes'in transferi için Rui Costa ile görüşme gerçekleştirdi.