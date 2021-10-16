Galatasaray’dan Gedson Fernandes hamlesi! Fatih Terim eski öğrencisiyle görüştü

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'da Ekim ayı oldukça hareketli geçiyor. Stadyum isim sponsorluğu için NEF ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, Galatasaray Üniversitesi ile de iş birliği protokolünde el sıkıştı.