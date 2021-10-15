Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Resmen açıkladılar: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu büyük bir heyecana sahne oluyor. Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. Buna göre küme düşecek 4 takım ve sezonu şampiyon tamamlayacak ekipler belli oldu. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması...
15.10.2021 13:57
- Son Güncelleme: 15.10.2021 14:07